【逃犯條例】千人再夜圍警總　佔軍器廠街　鎖報案室、向天眼噴漆

民陣（26日）晚上於中環愛丁堡廣場舉行「G20 Free Hong Kong集會」，參與集會人數眾多，逼爆愛丁堡廣場一帶道路。集會過後，因宣誓風波被褫奪議員資格的梁頌恆、樹仁大學學生會前會長楊逸朗和學生動源鍾瀚林呼籲集會人數包圍警察總部。截至晚上11時，已有逾千示威者包圍警察總部，佔據軍器廠街。

示威者高呼「釋放盧偉聰」等口號。（張浩維攝）

鐵欄堵報案室玻璃門

近千示威者在灣仔警察總部門口外聚集，他們大多身穿黑衫和帶上口罩，但大部分沒有帶上頭盔，有示威者以鐵欄堵塞進入報案室的玻璃門，有示威人士大叫「黑警可恥」、「釋放盧偉聰」、「警察知法犯法」等口號，亦有人向警總大樓高舉不文手勢。示威者幾乎佈滿整條軍器廠街，部分人士更站在軍器廠街旁的行車橋上。

現場所見，有警方戴上頭盔等裝備戒備，而警察報案室側門有示威者向天眼噴漆，有防暴警察從側門試圖以長盾阻止示威者，示威人士以雨傘抵抗，衝突僅持續數分鐘，防暴警察便退去。

期間有兩名示威者在警察總部外牆掛上白底黑字的「釋放義士」布幅，不少示威者擔心其安危，不斷呼叫「走呀！」、「走呀！」

當民陣集會完結，梁頌恆等人呼籲包圍警總，惟在連登討論區和多個Telegram群組，均有不少人認為不應該在晚上行動，又形容行動猶如「送頭」，網民提醒在場人士不要衝擊警總，後果將會非常嚴重。