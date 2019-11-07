【旺角騷亂】「女村長」涉掘磚給志同道合人士　官裁暴動罪成

有「佔旺女村長」之稱的女社運人士畢慧芬，被指有份參與2016年大年初二凌晨的旺角騷亂，被控兩項暴動罪名，案件今(7日)在區域法院裁決，法官稱，雖然被告有輕度弱智，但認為她有明辨是非的能力，認為她向其他示威者遞上磚頭等，其目的是為襲擊警員，即使其角色有異，但目的一致，刑責亦同，裁定她兩項暴動罪成。案件押後至11月26日判刑，以候被告的感化、精神、心理及醫生報告。

被告畢慧芬，22歲，被控於2016年2月9日，分別在旺角西洋菜街及鼓油街與彌敦道交界參與暴動。

控方案情指，2016年2月8日晚上起至9日凌晨期間，有群眾在旺角聚集，並衝擊到場維持秩序的警務人員，被告曾在現場出現，並手持磚塊，之後有其他戴口罩人士向警員掟硬物及磚塊。至清晨時份，亦有新聞片拍到被告把雜物放入火堆。

聲稱不知放垃圾入火堆屬犯法

被告被捕後向警方稱，當晚與志同道合的人士掘磚，後來才知磚塊是用來擲警察，便已停止再掘。她又稱，因為街邊已找不到垃圾桶，故把垃圾放入火堆中一同燒，她稱不知這屬犯法。

辯方傳召曾診治被告的兒科醫生作供，他指被告先天性腦部後庭有異發展，有機會影響其智力，其早年評估亦發現她在推理、分析及組織等方面較弱，對於一些因果關係，可能有理解障礙。

案件編號：DCCC 570/2019