【逃犯條例】13人涉參與8月旺角遊行被控　3人獲撤銷非法集結罪

修例風波自今年6月以來引發多場示威，其中13人被指在8月3日參與在旺角舉行的遊行活動後，與警方衝突時被捕，並分成3案處理，今(26日)在九龍城法院再提訊，控方宣布撤銷其中3人的控罪，包括一名菲律賓籍舞蹈員及一名攝影師，故現餘下2案10名被告。裁判官把案再押後至1月23日再提訊。

13名被告在九龍城法院提堂，其中2男1女獲撤控。(資料圖片)

菲律賓舞蹈員及攝影師獲撤控

3名獲撤控的被告，其中兩人來自同一案，兩名男被告分別是報稱攝影師的李永豪（22歲），及案發時在廸士尼工作的菲律賓藉舞蹈員Pioquinto Jethro Santiago（36歲），均被控一項非法集結罪，指他們於今年8月3日在旺角彌敦道與快富街參與非法集結。控方決定撤銷二人控罪，兩人獲即時釋放。

女文員亦獲撤控

另一名獲撤銷控罪的女被告梁希穎(24歲)，則來自原有10名被告的案件，餘下的6男3女同被控一項非法集結罪，指他們於同月同日在彌敦道與亞皆老街參與非法集結，一名女被告韓明恩被控未能出示身份證外，一名16歲被告被指藏有鐳射筆，今被加控一項藏有攻擊性武器罪。眾人的案件押後至1月23日再提訊，裁判官亦暫定案件於明年約7月中開審，料將審訊至明年8月。

另有一名男被告劉偉麟(31歲，廚工)被指在今年8月4日凌在彌敦道與太子道交界，阻撓公職人員執行職務，其案件亦押後至1月23日處理。

案件編號：KCCC 2064-2066/2019