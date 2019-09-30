【逃犯條例】涉8.3旺角遊行13名被告案全押後　官拒撤銷宵禁令

反對《逃犯條例》修訂案引起連串抗爭運動，8月3日及4日九龍多區爆發警民衝突，多名被捕者遭起訴阻差辦公、非法集結罪，其中3宗於旺角發生的案件今（30日）再提堂。眾人暫時毋須答辯，裁判官將案件押後至11月26日再訊，以待警方再作調查。除15歲少年因另一案須還柙，其餘被告續准保釋。大部分被告申請撤回宵禁令及不准離港的保釋條件，裁判官考慮後拒絕撤銷宵禁，但批准當中大部分人的宵禁令延至凌晨1時生效。

被告與支持者一同撐傘離開法庭。(林樂兒攝)

涉阻差廚師稱未有作衝突行為

被控8月4日在旺角彌敦道與太子道交界阻差辦公的被告劉偉麟（31歲，廚師），由大律師石書銘代表。劉申請撤銷宵禁令及不准離境的保釋條件。

庭上透露，控方指控劉在警方驅趕時以背部推向警察，辯方會爭議誰是被推的一方。又指居於該區的劉，被捕時穿著拖鞋，事發時沒有衝擊，劉的裝束只似是「落街買嘢」。據了解，警方有從劉身上搜出一把𠝹刀及一把多用途刀，但指控沒有涉及這兩把刀。辯方認為從原則看來，宵禁令並非必要。

署理主任裁判官嚴舜儀考慮後，最終拒絕撤銷劉宵禁及不可離港的申請。

官拒取消宵禁但准改時間

至於8月3日的非法集結案件則分成兩宗處理，分別有10名及2名被告。涉及10名被告的案件指眾人於8月3日在旺角彌敦道與亞皆老街交界參與非法集結，被告依次為15及16歲少年、陳駿霆（18歲，學生）、韓明恩 （22歲，學生）、梁希穎（24歲 ）、廖智峯（22歲，學生）、陳嘉汶（24歲）、伍兆銘（24歲，任物業管理）、方施陽（20歲，學生）及蘇澄怡（22歲，公司秘書）；當中韓明恩另被控一項未能在規定出示身分證明文件罪。

嚴官批准首被告15歲少年繼續擔保，惟他因涉另一案，仍須還柙壁屋。至於其他被告，裁判官拒絕大部分人撤銷宵禁令及不得離港的申請，但批准將宵禁時間推遲延至凌晨1時才生效。

本案中，數名辯方律師亦有提及控方拒絕提供文件。有人指，控方的指控僅稱被告處於示威群眾當中，在警方驅散時被捕。

涉兩被告案料下次提訊可答辯

另一案的2名依次為李永豪（22歲，攝影師）及菲律賓籍的Pioquinto Jethro Santiago（26歲，受聘於香港迪士尼）。他們同被控於8月3日在旺角彌敦道與快富街交界參與非法集結。

控方表示準備於下次再訊時聽取答辯，會於下月通知法庭工作進度，或會預定1月作審訊。2名被告同獲批准將宵禁時間推遲延至凌晨1時才生效。

案件編號：KCCC2064-66/2019