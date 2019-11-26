大狀馬恩國與同父異母姐爭亡父200畫作　官裁兩門均可分產

有「粗口大狀」之稱的執業大律師馬恩國，早年與同父異母的姐姐馬蕭蕭，為爭奪亡父馬家寶逾200幅畫對簿公堂。高等法院今（26日）頒判詞，裁定馬家寶先後兩段婚姻均有效，而馬恩國的母親譚慧敏可獲分一半遺產，而馬恩國及馬蕭蕭則可分得餘下的一半。

大狀馬恩國的父親是寫實派畫家馬家寶。(資料圖片)

馬家寶為寫實派畫家

馬家寶為中國著名的寫實派畫家，但他於1985年12月8日逝世。他先後有兩段婚姻，黃嬌（又名黃逸霜及黃月霜，下稱：黃）為他第一任妻子，馬蕭蕭則為馬家寶與黃所生的女兒；而譚慧敏則是他第二任妻子，二人誕下馬恩國。

與黃有擺酒結婚

女兒馬蕭蕭在審訊時指，馬家寶與黃嬌（又名黃逸霜及黃月霜）早於1961在同和酒家擺酒結婚，當時馬家寶的母親，與馬家寶三名門生均出席飲宴及見證。

與譚有註冊

後來馬家寶與譚慧敏在1970年4月28日，根據《婚姻條例》註冊結婚，黃嬌在1982年8月15日離世。

證人指黃曾罵譚為狐狸精

庭上曾透露黃嬌曾跑到馬家寶的畫室，並碰見馬家寶、譚慧敏及其門生，當時黃嬌直罵譚慧敏「你個狐狸精，搞我老公」，但譚慧敏在庭上否認曾聽過有關說話，她稱只是曾有一名女子叫她歸還畫作。

官裁定兩段婚姻均有效

法官在判詞表示，不相信譚的說法，又認為譚在1968年成為馬家寶的門生時，已知馬蕭蕭為他的女兒，而譚理應在她與馬家寶結婚前，已知馬家寶與黃嬌已婚。

法官裁定馬家寶與黃嬌於1961年在同和酒家擺酒，屬於「新式婚姻」中的儀式，亦在《婚姻改革條例》生效當日，二人在法律上的婚姻關係正式生效。不過，法官認為，法庭無權宣布由於「新式婚姻」生效，後來的註冊婚姻因而無效，所以法庭裁定兩段婚姻均有效，馬蕭蕭亦可獲得馬家寶的遺產。

案件編號：HCAP13/2011