【逃犯條例】馬恩國：內地司法改革已較陽光　遊行屬政治抹黑行為

政府修訂《逃犯條例》內容備受爭議，香港法學交流基金會主席馬恩國、立法會內務委員會前主席劉健儀、前立法會議員何俊仁及立法會議員范國威今(9日) 出席城市論壇，討論《逃犯條例》修訂。馬恩國表示，中國刑事法已符合七項聯合國的最低人權保障，對於外界認為內地沒有公平審訊，他稱指公開審訊不是聯合國最低的人權保障，認為現時大陸司法改革已較為陽光；何俊仁以維權律師王全璋一案為例，指該案件至今仍沒判證，即使王全璋入獄後亦未有人能夠探獄，反映內地的審訊制度不公的情況。

范國威認為政府早前提出的修訂只屬少修少補，不能將人權保障寫入法律條文。（資料圖片/盧翊銘攝）

對於政府早前就修例提出六項修訂，包括將移交罪行門檻由3年增至7年或以上等。范國威認為修訂只屬少修少補，不能將人權保障寫入法律條文，他強調核心是內地沒公平審訊。劉健儀對此不表認同，她稱政府由當初引渡門檻由一年增至三年，再改至七年或以上，並不屬少修少補。對於人權保障未能納入法律條文，她認為正是法案委員會無能成立的可惜之處，期望在全體委員會部分能就此商討。

何俊仁表示，《逃犯條例》修訂不是埋首沙堆的問題，政府多年不處理一定有其目的，惟政府卻要強推在兩個月通過。他重強調修例重點是內地的審訊制度不公，他以維權律師王全璋為例，其案件沒有判證，即使王全璋入獄後亦未有人能探獄。

何俊仁以維權律師王全璋一案為例，指該案件至今仍沒判證，即使王全璋入獄後亦未有人能夠探獄，反映內地的審訊制度不公的情況。（資料圖片）

馬恩國認為，聯合國範本規定最低人權保障，其中中國刑事法已符合七項最低人權保障，包括讓被告有自辯權、有即時翻譯等。對於外界對內地的公平審訊存疑，馬恩國指公開審訊不是聯合國最低的人權保障，他認為現時大陸司法改革已經較為陽光。劉健儀亦稱，內地的法制已不斷改善，或有部分個案出現不理想情況，惟強調內地在法律條文的草擬相對完善，審訊亦有效率。

劉健儀認為，遊行人數多與少不重要，反而是顯示出市民有不安情緒，強調政府應該要知道、明白有關情況。對於自由黨會否改變立場？她稱政府的修訂已有回應商界的回應，認為四位商界的立法會議員要聆聽商界聲音。何俊仁表示，大熱天時多名市民走出來，是為這一代和下一代市民的自由和幸福。

劉健儀認為，遊行人數多與少不重要，反而是顯示出市民有不安情緒。（資料圖片/吳鍾坤攝）

對於今天下午民陣將發起大型遊行，反對《逃犯條例》修訂，范國威認為是歷史上重要一頁，特別是跨界別聯署、發聲，他認為今日遊行與2003的遊行相似，希望透過上街阻止「送中惡法」通過。馬恩國則認為遊行是政治化的抹黑行為，他稱菲律賓的人權排名為92名，比起內地的82名更差，但香港亦已經與菲律賓簽署移交協議。