戴耀廷最後毅行告別戰友　籲馬恩國「讀多啲書先啦」

佔中發起人、港大法律學院副教授戴耀廷早前發起民主毅行，呼籲巿民登記選民和在區議會選舉，毅行的第二站於東涌舉行。將於周二（9日）面臨佔中9子案的戴耀廷表示，今天各黨派聚首一堂參與毅行，使他感到十分興奮 ，表示若被判入獄，將會申請上訴和保釋，估計保釋程序需兩至三個星期完成。毅行結束後，戴耀廷與戰友們告別，爭相與他合照。 「保普選反佔中」大聯盟義務法律顧問馬恩國今日在《城市論壇》上，以非禮和強姦類比公民抗命，戴耀廷回應馬的說法，直言：「叫佢讀多啲書先啦！」

毅行今天下午兩時開始，圍繞東涌巿中心步行一圈。（洪嘉徽攝）

戴耀廷：明日留給家人

毅行今日下午兩時開始，圍繞東涌巿中心步行一圈，多名當區區議員和地區幹事亦有參與。民主派離島區議員郭平指，區議員關注地區民生事務，即使是芝麻綠豆小事也要理，但指目前民主派在議會的力量太弱，區內學位不足、社區會堂不足等問題，也因此無法解決。

公民黨東涌地區發展主任李嘉豪指，政府近年把不少政治議題提上區議會，要求區議會通過，例如政改、明日大嶼等，惟民主派在離島區議會力量不足，建制派在「阿爺吹雞」下歸隊保皇。他呼籲若巿民看不過眼這些事情在區議會發生，便要在區議會選舉投票，強調東涌需要強而有力的區議會代表，向政府反映居民所需。

即將可能面臨牢獄之苦的戴耀廷表示，毅行第三站於荃灣舉行，若他無需入獄，活動將於本月28日舉行；若他在4月仍未能保釋，毅行則會安排將6月2日舉行，他離開前又向戰友們說：「下一站你哋要繼續工作，我就要去另一站啦。」

戴耀廷又表示，今天各黨派聚首一堂參與毅行，使他感到十分興奮 ，表示若被判入獄，將會申請上訴和保釋，估計保釋程序需兩至三個星期完成。他又表示，明日將先與法律團隊見面，餘下的時間則會留給家人，共聚天倫。至於教席方面，他表示要視乎校方會否啟動紀律聆訊程序。

對於馬恩國今日以非禮和強姦類比公民抗命，一直主張公民抗命的戴耀廷直言：「叫佢讀多啲書先啦！」

李嘉豪（中）指，政府近年把不少政治議題提上區議會，要求區議會通過。（洪嘉徽攝）

戴耀廷（中）表示，今天各黨派聚首一堂參與毅行，使他感到十分興奮。（洪嘉徽攝）