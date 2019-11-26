美國加州蘿蔓生菜疑受大腸桿菌污染　本港11款生菜產品須下架

食物環境衞生署食物安全中心今晚（26日）公布，美國加州Salinas出產的蘿蔓生菜疑受O157：H7型大腸桿菌污染，本港11款生菜產品受影響，涉事供應商包括永記食品有限公司及City Super Limited。中心表示，已指令涉事進口商停售及回收受影響産品，並呼籲市民不要食用受影響的產品。

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食安中心表示，一直密切跟進有關美國加州Salinas出產的蘿蔓生菜疑受O157：H7型大腸桿菌污染事件，並已於早前暫停該地區出產的蘿蔓生菜進口及在港出售，及指令涉事進口商永記食品有限公司停售及回收受影響産品。中心今日公布，發現一共有11款生菜產品疑受感染，涉事供應商包括永記食品有限公司及City Super Limited。中心呼籲市民不要食用受影響的產品，業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心發言人說，永記已按中心指令將受影響產品停售及下架，並展開回收。市民可於辦公時間致電永記食品有限公司（電話：2796 3111）及City Super Limited（電話：2736 3866），查詢上述產品的回收事宜。發言人補充，中心已加強從進口及零售層面抽檢來自美國的蘿蔓生菜，會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。

發言人又稱，大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體。飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。

懷疑受O157：H7型大腸桿菌污染的產品資料：

（1）產品名稱：Romaine Heart

品牌：Earthbound

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包750克

供應商：永記食品有限公司

（2）產品名稱：Chopped Caesar Salad Kit

品牌：Earthbound

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包8.5安士

供應商：永記食品有限公司

（3）產品名稱：Asian Style Chopped Salad Kit

品牌：Earthbound

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包8.5安士

供應商：永記食品有限公司

（4）產品名稱：Southwest Chopped Salad Kit

品牌：Earthbound

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包8.5安士

供應商：永記食品有限公司

（5）產品名稱：Classic Caesar Salad

品牌：Ready pac

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包9.5安士

供應商：永記食品有限公司

（6）產品名稱：salad italiano

品牌：Ready pac

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包9.5安士

供應商：永記食品有限公司

（7）產品名稱：KALE CAESAR PREMIUM SALAD KIT

品牌：josie’s organics

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包262克

進口商：City Super Limited

（8）產品名稱：MEDITERRANEAN CRUNCH CHOPPED SALAD KIT

品牌：josie's organics

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包326克

進口商：City Super Limited

（9）產品名稱：SOUTHWEST CHOPPED SALAD KIT

品牌：josie's organics

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包326克

進口商：City Super Limited

（10）產品名稱：SRIRACHA CHOPPED SALAD KIT

品牌：josie's organics

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包三百二十六克

進口商：City Super Limited

（11）產品名稱：Romaine Hearts

品牌：FOXY

來源地：美國加州Salinas

淨重：每包三百四十克

進口商：City Super Limited