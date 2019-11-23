美國OrganicGirl疑含受大腸桿菌污染蘿蔓生菜　食環署指令下架

食物環境衞生署食物安全中心今晚（23日）公布，即時暫停美國加州Salinas出產的蘿蔓生菜進口及在港出售，因為該地區生產的蘿蔓生菜疑受O157：H7型大腸桿菌污染。中心呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或停售。中心初步調查發現，曾在港出售的OrganicGirl預先包裝沙律菜產品，內含涉事蘿蔓生菜，零售商已按中心指示將受影響的產品下架、停售及展開回收。

這款有在港出售的OrganicGirl預先包裝沙律菜產品，含有涉事蘿蔓生菜，環署指令下架。（網上圖片）

暫停加州Salinas蘿蔓生菜進口及出售

食物安全中心透過食物事故監測系統，得悉美國食物及藥物管理局發出通知，指正調查當地爆發大腸桿菌感染個案，可能與食用加州Salinas生產疑受O157：H7型大腸桿污染的蘿蔓生菜有關。發言人表示，為審慎起見，中心即時暫停該地區出產的蘿蔓生菜進口及在港出售。

發言人表示，中心初步調查發現，供應商永記食品有限公司曾出售一款內含涉事蘿蔓生菜的預先包裝沙律菜產品。有關零售商已按中心指示將受影響的產品下架、停售及展開回收。市民可於辦公時間致電熱線2299 1133查詢回收事宜，發言人呼籲市民如購入上述受影響產品，應停止食用。

產品詳情如下：

產品名稱：baby spring mix 品牌：organicgirl 來源地：美國加州Salinas 淨重：5安士／142克

發言人表示，中心會加強從進口及零售層面抽檢來自美國的蘿蔓生菜。

大腸桿菌可經由水及食物傳播而感染人體，因此飲用受污染的水或進食未烹煮熟透和受污染的食物，可感染此菌而引起腸道傳染病，部分受感染的人可能會有腸出血及嚴重併發症如溶血尿毒症。大腸桿菌不能在高溫下生存，徹底煮熟食物即可消滅大腸桿菌。