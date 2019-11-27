警隊本年度開支獲撥款202億元　續准休班警攜警棍、胡椒噴霧

因應示威風波，警方自6月起展開「踏浪者行動」，警員執勤改為12小時一更，警方以加強執法為由，向休班警務人員發放警棍及胡椒噴劑。保安局書面答覆立法會議員質詢指，警務處於2019至2020年度的運作開支獲撥款202億元，用以支付薪金、津貼等，而逾時工作津貼金額將反映在相關的修訂預算中。就休班警獲准攜武器，警務處指經過檢視討後，因應形勢會繼續有關安排。

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開支增3.59%

保安局書面答覆新民主同盟立法會議員范國威質詢指，警務處於2019-20年度的運作開支獲撥款202億元，用以支付警務處的薪金、津貼和其他運作開支，而逾時工作津貼金額將反映在相關的修訂預算中，根據有關規例，一般逾時工作會以補假作償。倘若「無法或不大可能」於逾時工作後30天內以補假作償，則可批准向合資格人員發放紀律部隊逾時工作津貼。翻查資料，警務處於2018-19年度的運作開支獲撥款約195億元，換言之本年度開支增加3.59%。

拒公開休班警攜警棍胡椒噴霧細節

就休班警獲准攜武器，警務處指，示威暴力升級，認為有需要為休班警提供警棍及胡椒噴劑，當有緊急情況便可執勤，經過檢視討後，因應形勢會繼續有關安排。不過，警方指，有關配置警棍及胡椒噴劑的細節，涉及行動和部署，為免影響警方的行動能力，拒絕公開詳情。

特務警察有需要時「可用適當武力」

綜合保安局書面答覆民主黨胡志偉及許智峯，就由6月至今，警方持有由裁判官發出的搜查令，而進入私人處所包括商場、商舖的搜查次數、拘捕人數；在私人屋苑包括各類型資助出售房屋內的公用地方使用武器的次數；利用「水炮車」顏色物料數字等，警方均指沒有備存或不便透露，以免影響警方行動。就現有由懲教人員擔任特務警察，警方指，特務警察在有需要時可使用適當武力，但指他們執勤時所使用的槍械，涉及行動部署，拒絕透露。