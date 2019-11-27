【逃犯條例】反修例示威逾5800人被捕　李家超：警收1261宗投訴　

反修例運動至今逾五個月，醫學界立法會議員陳沛然今日（27日）在立法會提出「針對警務人員的投訴」的口頭質詢。保安局局長李家超表示，自今年6月9日至11月21日，警方共拘捕逾5,800人，923人被落案起訴。 李家超又指，投訴警察課至今共收到1,261宗投訴，投訴涉及指控警員行為不當、毆打、不禮貌，涉及1,647項指控，其中467宗、共687項指控屬須匯報投訴；由匿名人士及非直接受影響人士作出的投訴，或屬於瑣屑無聊或無理取鬧的投訴共有794宗投訴。

保安局局長李家超。（資料圖片）

投訴警察課成立小隊處理投訴

陳沛然在口頭質詢中問及，投訴警察課收到多少宗針對警務人員的投訴、有多少人是在被捕至送抵醫院期間受傷。李家超表示，投訴警察課至今共收到1,261宗投訴，自今年6月9日至11月21日，警方共拘捕逾5,800人，923人被落案起訴。

李家超表示，投訴警察課已成立一隊由二十六人組成的專責小隊，由無參與處理動亂的警員處理投訴。李家超表示，六月至今有2,600人受傷送院，當中有470人為警員，強調受傷的被捕人士均一律會直接送院，又稱大部分警察接受過急救訓練，可為被捕人初步處理傷勢。

陳沛然提及，在11月18日，有八十個醫生、護士、義務救護員在理大外被捕，他質問李家超知否做法違反國際人道法，「會唔會有返啲人性道歉？」李家超稱警方已就事件作解釋，稱當中被捕者中超過十人以上聲稱在現場急救，無證明他們接受過急救訓練，稱明白有傷者需接受急救，但認為若由不合資格的人負責急救，情況更不理想。

鮮有發言的勞工界潘兆平表示，有470名警員受傷，他希望今後無人再受傷，對於李家超稱大部分警員都接受醫護訓練，他問及警員有多少人接受急救和醫護訓練，指前線警員接受急救訓練乃非常重要，會否考慮為所有警員提供急救訓練。李家超表示，在不同訓練階段，會為不同警員安排不同訓練。

蔣麗芸稱無人疊人 「後面有人向前衝嘅時候仆晒落嚟」

民建聯蔣麗芸在會議發炮怒轟假新聞，稱「好事不出門，壞事傳千里」，批評政府和警方不澄清網上謠言，包括旺角人疊人事件。警方早前否認在本月19日凌晨於發生人踩人事件，蔣麗芸批評警方不澄清有關謠言，指當天沒有發生人疊人事件，只是「後面有人向前衝嘅時候仆晒落嚟」，「今日已經有現場嘅人出嚟講，話唔係（人疊人），其實只係佢哋中間有人跌倒，後面有人向前衝嘅時間仆晒落嚟。」