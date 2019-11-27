警方6月至今用約萬枚催淚彈　11.12中大及多區衝突單日最多佔兩成

自今年6月爆發反修例風波以來，示威衝突不斷。據警方統計，本港6月至今有超過900宗示威，警方共使用了約10,000枚催淚彈，包括手擲式及催淚煙子彈。 其中單日使用最多催淚彈的日數，首位是11月12日的三罷行動，警方在港島、沙田、荃灣、將軍澳、天水圍、屯門，初步點算共使用2,330枚催淚彈，即佔五個月來使用催淚彈總數至少兩成。當日的焦點是中大二號橋的衝突。 其次是10月1日國慶日的全港各區衝突，以及11月18日理大及油尖旺的衝突，以及8月5日三罷的各區衝突，分別涉及1,667枚、1,458枚、1,002枚催淚彈。

據警方統計，本港6月至今有超過900宗示威，警方共使用了約10,000枚催淚彈。圖為使用催淚彈最多的一日，11月12日中大衝突現場。（資料圖片 / 魯嘉裕攝）

保安局回覆衛生服務界立法會議員李國麟書面質詢指，催淚煙屬驅散人群的裝備，使用的目的是制止人群聚集或作出違法行為。自6月至今，警方使用了約10,000枚催淚彈，強調使用的地點及程度均取決於當時的暴力行為和現場狀況。

四個單日用催淚彈超千枚

據警方公布資料，單日使用最多催淚彈的日數，首位是11月12日三罷，初步點算共使用2,330枚催淚彈，分別在港島、沙田、荃灣、將軍澳、天水圍、屯門都有使用。翻查資料，當日亦是中文大學二號橋爆發衝突的日子，警方在例行記者會上曾公布，初步估算當日共發射1,312發橡膠彈、380發布袋彈和126海綿彈。

另外，10月1日國慶日涉及1,667枚催淚彈，分別在荃灣、沙田、香港島、屯門、黃大仙。爆發理大衝突的11月18日，據初步估算使用了1,458枚催淚彈，涉及旺角、尖沙咀、佐敦、油麻地。而較早期的8月5日大罷工，當日全港各區有示威衝突，在最多地區有用催淚彈，在黃大仙、觀塘、香港島、旺角、天水圍、大埔、荃灣、沙田、屯門，共計1,002枚催淚彈。

有人自發將催淚彈殼集中在一邊。（黃偉民攝）

續拒公開催淚彈成分 會籲居民留室內關窗

就11月2日一名志願急救員懷疑被中國製催淚彈射中，導致背部嚴重燒傷，及據記者在衝突現場量度所得，催淚彈在燃燒時發出溫度高達攝氏252度的火花，足造成人體二級燒傷。警方繼續拒絕透露催淚彈的原產地、成分、威力、溫度，指避免影響警方的行動能力，不宜公開。警方理解社會對在民居附近施放催淚煙的關注，指會盡量顧及受影響人士的安全及利益，包括行動期間呼籲附近一帶居民，關好窗戶及留在室內。

▼11月12日 中大及全港各區衝突 2330枚催淚彈▼

+ 34 + 33 + 32

▼10月1日 國慶日全港各區衝突 1667枚催淚彈▼

+ 8 + 7 + 6

▼11月18日 理大及油尖旺衝突 1458枚催淚彈▼

+ 37 + 36 + 35

▼8月5日 大罷工全港衝突 1002枚催淚彈▼