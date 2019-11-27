【審計報告】淨化海港計劃合約漏項目、物料　渠務署多付4.3億元

審計署發表最新一份審計報告，就淨化海港計劃第二期甲的工作展開審查，發現兩份合約的建築工料清單均遺漏了投標者設計所載的工程項目，其中一份合約的工料清單更遺漏一類挖掘物料項目，結果渠務署向兩個承建商支付超過4.3億元。 另外，審計署發現，有關方面在合約批出後擦發現建造豎井工地附近有一些政府構築物，顧問之一曾向渠務署索取該構築物當年的竣工圖，但渠務署未能提供，直到另一位顧問再次索取時，才發現竣工圖一直在渠務署保存的記錄內，工程獲准延期，並多付3.23億元的延期完工費用。

污水輸送系統合約出甩漏 多付4.3億元

淨化海港計劃是香港最重要的保護環境計劃之一，目的是改善維港的水質。審計署發現，其中建造污水輸送系統的兩份合約中，建築工料清單均遺漏了投標者設計所載的工程項目。在管理過程中，相關承建商申報建築工料清單項目有所遺漏，在顧問評估後，渠務署分別向兩家承建商支付1.888億元和1.774億元，以進行有關遺漏項目所涉及的工程。

與此同時，一份為計量豎井挖掘工程個合約，在建築工料清單中則遺漏了一類挖掘物料的項目，最終渠務署向承建商支付6,850萬元。遺漏的工程項目，及建築工料清單遺漏的挖掘物料項目，合計達4.347億元。

淨化海港計劃是香港最重要的保護環境計劃之一，目的是改善維港的水質。工程會將來自維港集水區的污水送往污水處理廠處理、消毒，才會排入維港當中。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

渠務署未提供地低構築物竣工圖 工程延期涉3.233億費用

審計署的審查還發現，一份有關在香港在基本污水處理廠建造豎井的合約在批出後，有關有關方面才發現建造豎井的工地附近有一些政府構築物（渠務署的一條現有污水幹渠和已廢棄的地底鋼筋混凝土構築物）。審計署發現，顧問曾就此向渠務署索要取豎井所在位置附近構築物的竣工圖。然而，渠務署未能提供顯示工地內有上述地底構築物的竣工圖；直至另一承建商再次索要時，才發現該等圖則一直保存在渠務署的記錄內。最終，該合約下多個工程部分獲准延長合約期95至 411.5天不等才得以完成，所涉延期完工費用合共3.233億元。

審計署建議，日後在推展工程項目時，應把投標者設計涉及的工程項目，以總價項目形式納入建築工料清單，亦要加強核實建築工料清單，取保內容齊全準確；另外，在項目招標前，就應該清楚確定工地附近是否有政府構築物。對於上述建議，渠務署署長表示同意。