政府申撥68.6億元重建元朗污水處理廠　日處理量增至十萬立方米

位於元朗工業邨、佔地八公頃的元朗污水處理廠已運作逾30年，大部分設施達設計使用年限。為配合人口增長及發展需要，政府向財委會申請撥款68.6億元，推展元朗污水處理廠第一階段提升工程，當中包括將元朗污水處理廠部分設施清拆及重建成「元朗淨水設施」，污水處理量將由每日七萬立方米增至十萬立方米，污水處理水平則提升至三級淨水設施標準，即可減少淨化水中50%的殘餘有機物。 若獲批撥款，工程將於2020年第一季開展，預計2026年完工。

重建後的元朗污水處理廠模擬圖則。（立法會文件）

環境局和渠務署聯合向立法會提交的文件表示，當局建議把「4408DS號工程計劃 – 元朗淨水設施」的一部分提升為甲級，推展元朗污水處理廠第一階段提升工程，以應付未來發展需要及保護后海灣水域的水質。按付款當日價格計算，估計所需費用約為68.6億元。當局稱成本與其他同類型三級污水處理設施相若。

當局解釋，元朗污水處理廠為一所二級污水處理廠，已運作逾30年，大部分設施均屬過時設計並已達設計使用年限。當局期望藉此提升廠房的環保設施和改善鄰近環境。

重建後的元朗污水處理廠模擬圖則。（立法會文件）

20年後每日可處理15萬立方米污水

現有元朗污水處理廠的設計處理量為每日7萬立方米，為元朗市、元朗工業邨及錦田地區提供服務。當局指，根據最新的規劃數據推算，預計該廠污水收集區20年後的污水量會提升至每日15萬立方米，比現時多逾一倍。政府計劃在原址分兩階段重建該廠。擬議工程為計劃的第一階段，首先將處理量提升至每日10萬立方米，並預留空間以供日後建造廚餘及污泥共厭氧消化設施。

此外，污水處理廠重建後，污水處理水平會提升至三級標準，能進一步減少淨化水中50%的殘餘有機物，即把生化需氧量由每升20毫克減至10毫克，另加去除養份程序，以確保鄰近山貝河及下游后海灣的水質不受淨化水排放量增加的影響。

如獲財委會批准撥款，當局擬於明年第一季展開擬議工程，預計2026年完工。