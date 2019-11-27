【審計報告】群育學校收生長期不足　短期課程學生留校最長逾3年

審計署今日（27日）公布《審計署署長第七十三號報告書》，當中提及群育學校收生長期不足，在2018/19年學年8間群育學校整體收生率為57%，而自2016/17年起，群育學校整體收生率均低於60%，持續嚴重收生不足的情況並不理想。 同時，一般而言，在群育學校修讀短期適應課程的學生會在1年內離校，惟審計署分析2013/14至2017/18學年數據，發現平均有41%學生留校逾1年，最長留校3年8個月。

審計署今日（27日）公布《審計署署長第七十三號報告書》，當中提及群育學校收生長期不足。（侯彩琳攝）

群育學校收生不足 審計署指情況不理想

群育學校旨在為有中度至嚴重情緒行為問題的學生提供加強輔導，讓學生能盡早返回普通學校就讀。新一期審計報告顯示，8所群育學校2018/19學年整體收生率為57%；而在2016/17及2017/18學年，整體收生率分別為51%及53%。審計署指，嚴重收生不足的情況不理想。

教育局回應指，將留意群育學校收生情況，同時在2019/20至2020/21學年期間，在群育學校推行為期兩年的特別小組試驗計劃，為在普通學校學習但有嚴重適應問題的自閉症學生提供加強輔導。而教育局亦先評估計劃成效，再考慮是否向擴大群育學校的服務範圍。

女生宿位使用率僅43%

審計報告亦指，每所群育學校及院舍只錄取單一性別的學生。群育學校女生宿位2018/19 學年的使用率為43%，而空置女生宿位為153個；而男生宿位使用率則為82%，空置宿位有82個。社會福利署回應指，將採取適當措施，盡量善用空置的宿位。

群育學校旨在為有中度至嚴重情緒行為問題的學生提供加強輔導，讓學生能盡早返回普通學校就讀。（資料圖片）

41%短期適應課程學生留校逾1年 最長留校3年8個月

一般而言，在群育學校修讀短期適應課程的學生，可在入讀後3個月至1年內離校；而非修讀短期適應課程的學生，大多亦可在2個學年內離校。惟審計署分析2013/14 至 2017/18 學年群育學校學生留校時間，發現在修讀短期適應課程的學生中，平均有41%留校逾1年，最長留校3年8個月；而並非修讀短期課程的學生中，平均有46%留校逾2年，最長留校7年。

教育局解釋，學生需等候其他安排、家庭支援不足等原因均會導致其留校時間較長，教育局會繼續監察部分群育學校學生長期留校的原因，並會繼續確保學生準備妥當後適時返回普通學校學習。