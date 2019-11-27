【審計報告】生產力促進局顧問項目五年蝕3300萬元　表現屢不達標

審計署發表新一份審計報告。報告指出，在2014–15至 2018–19年間，生產力促進局共完成4,299個顧問項目，當中有25%未能收回全部成本，總虧損達3,300萬元。 報告又指，在上述年期間，生產力促進局亦未能達到表現目標，其主要表現指標「培訓課程收入」，在5年期間未曾達標，而在2014/15年度，10項的主要表現指標更全數不達標，佔主要表現指標3成。

審計署今日（27日）發出兩份與生產力促進局有關的報告。（王潔恩攝）

四分一顧問項目未能收回成本

審計報告指出，在2014-15至 2018-19年間，生產力局共完成4,299個顧問項目，當中有25%未能收回全部成本，總虧損達3,300萬元。

根據條例，生產力局不得在香港以外地方，承擔與生產力有關的工作，除非該局就該工作收取的最低費用，足以收回進行該工作的成本。不過，審計署發現，在該五年期間，生產力促進局在香港以外地方共完成了788個顧問報告，當中近四成未能收回全部已招致的成本，總虧損共141.6萬元。

報告又指，五年間共有109個顧問項目於完成前被終止，但有一半客戶無向局方償付直至項目終止日期為止的全部成本，未付總額達300萬元。

表現目標屢不達標

審計署又審查生產力局於五年間的表現目標達標情況，發現局方每年均有1項或以上的表現目標未能達到，而在2014－15年度，10項的主要表現指標更全數不達標，佔主要表現指標3成。

報告指出，除了「培訓課程收入」在5年間未曾達標外，其他主要表現指標包括「所接受的顧問項目數目」、「製造支援項目收入」，亦在4年期間連續不達標；而「收費培訓課程數目」則3年期不達標。

財政司司長陳茂波8月推出多項「撐企業」措施後，生產力局早前曾推出四項優惠措施。（生產力局提供）

未有按程序向創新科技署解釋

報告指出，根據備忘錄，若生產力局如未能達到議定的表現目標，便須向創新科技署解釋。然而，就「所接受的顧問項目數目」及「製造支援項目收入」這兩項主要表現指標，審計報告稱當中無文件證據顯示，生產力局曾向創新科技署提出解釋。

而在行政方面，報告又發現，生產力局的整體職員流失率偏高，平均為 19.2%，離職的主要原因關乎薪酬和晉升機會有關。而在2018/19年度自願離職的109名職員中，有4成人的服務年期少於兩年。

公開培訓課程報讀人數低

審計報告又發現，在2018－19年間，當局舉辦的120個公開培訓課程中，共有38個不足10名學員。在20個公開培訓課程中，更有20%課程的報讀率低於50%。

至於2017年成立的「知創空間」，審計署又指，在 2018–19 年度，雖然招收的會員數目較目 200名高出 125%，但收入卻較目標低 40%。