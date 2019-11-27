【審計報告】逾百名智障學生輪候特殊學校宿位　最長等5年10個月

審計署今日（27日）公布《審計署署長第七十三號報告書》，當中提及政府推行特殊教育工作的安排。 報告顯示，在全港60間特殊學校中有28間提供寄宿服務。而截至今年6月15日，共有132 名中度智障學生正輪候宿位，而在輪候每周5天寄宿服務的學生中，有29%人輪候時間逾1年，最長輪候時間達5年10個月。 而在嚴重智障兒童學校方面，截至去年9月15日，儘管有26 名學生正輪候每周7天的寄宿服務，每周5天的寄宿服務卻有40個空置宿位。

審計署建議教育局，研究採取適當措施， 應對特殊學校教師流失率較高的問題。（資料圖片）

最新一期審計報告顯示，在 2018/19學年，全港60所特殊學校共有7,939名學生，包括3,783名小學生和 4,156 名中學生；特殊學校學生大部分為智障學生。在2018至2019財政年度，政府用於的特殊教育的開支為27.127億元。

料宿位嚴重短缺情況於2019/20 和2020/21學年持續

報告顯示在今學年全港60所資助特殊學校中，有28所提供寄宿服務。在該28所學校中，有21所特殊學校的宿舍部則由教育局資助和管轄；其餘為群育學校。

然而，就審計報告顯示，截至今年6月15日，共有132 名中度智障學生正輪候宿位；在28名輪候每周5天寄宿服務的學生中，有8人(29%) 已輪候超過1 年，最長輪候時間為5 年10 個月；在104名輪候每周7天寄宿服務的學生中，65 人(63%) 已輪候超過1 年，最長輪候時間為3年9個月。審計署推算，宿位嚴重短缺情況將於2019/20 和2020/21學年持續，預計2019/20學年則有161 個宿位短缺，2020/21 學年則有125個宿位短缺。

7天寄宿服務宿位不足 5天宿位有40個空置

同時，在嚴重智障兒童學校方面，報告提及截至上年9月15日，有26名學生正輪候每周7天寄宿服務，但同時每周5天的寄宿服務卻有40個空置宿位。而根據現行機制，申請人只可申請每周5天或每周7天的寄宿服務，教育局不會讓輪候每周7天寄宿服務的申請人，在獲分配宿位前，暫時使用每周5天的寄宿服務。

最新一期審計報告顯示，2018至2019財政年度，政府用於的特殊教育的開支為27.127億元。（資料圖片）

教育局回應指，鼓勵只設有每周5天寄宿服務的特殊學校提供每周7天的宿位；同時將與特殊學校商討可否作出臨時安排，讓輪候每周7天寄宿服務的嚴重智障學生暫時使用空置的每5天宿位。

2020/21學年將提供172個新宿位

報告提及，教育局正進行多項提供中度智障學生新宿位的工程，包括在東涌新興建智障兒童學校，在大埔1所及粉嶺1所智障兒童學校興建宿舍部；同時將改建沙田1所智障兒童學校的宿舍部，合共提供172個新宿位，宿位將於2020至2022年啓用。

教育局同時計劃，在九龍塘興建1所新的輕中度智障兒童學校，學校附設宿舍部，為中度智障學生提供80個新宿位，新學校及其宿舍部預計在2025/26 學年啓用。

審計署建議教育局更有效運用嚴重智障兒童學校的宿位和縮短 每周7 天寄宿服務的輪候時間。（資料圖片）

特殊學校教師流失率達8.5%

報告亦提及，特殊學校教師的流失率由2014/15學年的6.8%大幅上升至 2018/19 學年的8.5%。教育局回應指，將採取適當措施應對流失率較高的問題，並指特殊學校的學位教師職位比例已增加至100%，以提升教學質素和吸引更多人才。

70.5%特殊學校教師具特殊教育訓練資歷

同時，審計報告指，至2018/19學年具備特殊教育訓練資歷的特殊學校教師佔整體70.5%，而在60間特殊學校中，有7所學校有少於一半的教師具備特殊教育訓練資歷。而特殊學校教師，如已完成等同於特殊學校教師培訓課程的有系統培訓課程，會獲教育局認可為完成特殊教育訓練的教師；惟教育局未有公布相關的認可準則。

教育局回應指，會公布特殊教育培訓課程的認可準則，供特殊學校參考；同時將監察個別特殊學校在培訓方面的達標進度，以及在有需要時增加未來每個學年特殊學校教師培訓課程的培訓名額。