英華小學入學申請資料疑被盜　涉逾5000人資料　已報警處理

繼保良局陳守仁小學資料庫疑遭黑客入侵後，再有熱門直資小學的申請人資料被外泄。《香港01》記者發現在疑外洩陳守仁小學資料的同一網誌上，有人透露2020/21年度，報讀英華小學小一生的背景資料分析，以及首次面試通過率，涉及超過5000人資料。 英華小學已就此事件報警，警方稱，該校職員會先行聯絡資訊安全公司了解事件。

英華小學申請人資料被外泄。（資料圖片）

網誌：「關係生」必能通過面試

記者翻查懷疑用黑客資料整合的網誌「2020/21學年小一入學面試系列- 英華小學篇」，發現數據合共有5135名申請人。網誌列出申請人通過首次面試的總比率，又列舉數據指出「關係生」必能通過面試，其中「申請人之父親為英華書院畢業生」是所有關係組別中佔人數最多。網誌又指，每名深水埗區的「學劵幼稚園」校長能推薦一名學生參加英華小學面試，而且基本上能保證過首次面試。

撰寫網誌的人士聲稱「本文內所有數據均來自道聽旁說或靠估」，並於10月23日發布資料，至今仍未刪除。

英華小學職員已就資料外泄事件報警。（資料圖片）

警方：學校職員會先聯絡資訊安全公司了解事件

英華小學職員已就此事件報警，警方回應稱，長沙灣分區警署今日接獲一名男子報案，指其任職的學校有一批數據流出，懷疑其電腦系統被人入侵。該職員表示會先行聯絡資訊安全公司了解事件，如有需要會聯絡警方。

同一網誌泄露兩間小學申請人資料

同一網誌上，有人整合了今年報讀保良局陳守仁小學的申請人背景資料，並分析了地區分佈、小朋友興趣、語言強項等。該篇網誌已在前日被移除，而陳守仁小學昨晚已向家長發出電郵通告及關閉學校網頁，並向警方報案及通報香港個人資料私隱專員公署。