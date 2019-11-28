【理大衝突】郭卓堅求判警在理大做法行為失當　官：沒有充份理據

警方與反修訂示威者連日在香港理工大學一帶發生激烈衝突，其後更包圍理大。 「長洲覆核王」郭卓堅不滿警方在無證據下，指控所有學生和工作人員為暴徒，早前申請司法覆核，要求法庭頒令警方的做法屬行為失當。高院今(28日)頒下判詞，指以當天發生的事情來判斷，大體上屬警方有法理依據下執行權力的情況。而郭卓堅沒有提出充份理據，指警方的決定是不合理或不合法，遂拒頒司法覆核的許可。

官指沒理據證明警方有誤

申請人為郭卓堅，答辯人為警務處處長鄧炳強。

法官在判詞指，以當天發生的事情來判斷，警方對理大的進出有所監視，甚或管制，在沒有實質證據證明在哪方面有誤的情況下，大體上屬警方有法理依據下執行權力。在沒有具體細節的情況下，申請人未能提出充份理據，令法官認為警方現時的行為是不合法或不合理。

難憑一份報章報道作判斷

對於申請人附上一份報章的報道，支持他的申請。法官則指，報道內容是否完全準確，難以憑一份報道判斷。即使以報導內容考慮，有個別警員行為有誤，也未致影響整個警方部署的合法性和合理性。

判詞續指，申請人沒有提出充份理據，指警方的決定是不合理或不合法，也未能顯示他指出的事項是具合理爭論性的理據，遂拒頒司法覆核的許可。

案件編號：HCAL3447/2019