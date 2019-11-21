【理大衝突】單日檢控242人　6法院夜庭處理　凌晨散庭創新紀錄

有示威者在過去一週聚集在理工大學，警方上週末起封鎖理大外圍一帶，令部份人士被困，有網民發起到油尖旺一帶堵路，圖「圍魏救趙」，並與警方在多區發生衝突。警方在周一在油尖旺一帶拘捕多人，今(20日)檢控逾240人，是修例風波以來，單日檢控最多人的一次。由於涉案人士眾多，控方分成14案，在全港6個裁判法院處理。惟處理案件程序需時，不少法庭要至晚上8時，甚至10時才開庭，並至凌晨近1時才散庭，連裁判官羅德泉都不禁說是次散庭是「新記錄」。

警方與示威者在理工大學外對峙的同時，亦在多區拘捕多人。(資料圖片)

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今天被檢控的人數合242人，其中80人分4案在西九龍法院處理，另在九龍城則有3案共涉60名被告，東區法院則處理3案涉及44名被告，餘下的60餘人則分別在觀塘、屯門及粉嶺法院處理。

多個法庭遲遲未收到文件

雖然早上已有消息指有若200人會被控，惟不少被告的家人，要到下午4至5時才得悉被告會被控及到那一法庭，亦有法律文件遲遲未送到法庭，法庭原定下午兩時半會處理案件，但至下午4至5時仍未收妥相關文件，加上這14宗案，每案均涉及被告8至20人，被告們被押送到法庭後，又要接見律師，有些法庭要至晚上8時打後才能開庭處理。

未能開庭官直言不理想

各法庭事實上已用盡辦法，希望能加快流程，其中在東區及九龍城法院均開動3個法庭去處理3單案件，有些涉及較少被告的案件，最快亦涉最少被告的案件，都要在近晚上7時才完成，在東區一宗涉及20名被告的案件，卻要至晚上9時才能開庭，裁判官錢禮直言為何被告被扣留48小時仍未處理好文件，又指情況極不理想。即使錢官已是豐富經驗兼向來「爽快利諾」，也要近晚上10時才完成各人的提堂及保釋程序。

大狀兩邊撲爭取時間畀意見

至於「重災區」的西九龍法院，雖然處理最多案件及最多被告，卻只開兩個法庭並由兩名裁判官處理，有法律代表同時代表不同案件的被告，休庭時需來回兩個法庭給予法律意見。有大狀說笑要「鬥快」爭取下次提堂的時段。

然而這4案，較早的一批在約晚上8時開庭，有些案件至10時才開始處理，裁判官羅德泉處理的兩宗案件，更要至凌晨40分過後才完成，羅官也不禁笑說這是散庭時間的「新記錄」。

至於餘下4宗分散至各個裁判法院的案件，由於涉案人士較少，亦有案件因為有多名被告仍留院未能上庭，都能提早完成，然而也較平日慣上4時半散庭的時間延後了許多。