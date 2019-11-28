香港航空遲出糧　11月薪金下月6日才出糧

香港航空屢傳出財困，早前更宣布削減現有航班約6%，當中包括明年2月起停辦洛杉磯航班服務，以及進一步削減部分航點班次。 據了解，香港航空將會延遲發放11月薪金，據其向員工發出的內部電郵顯示，要待12月6日才能出糧。 香港航空回覆《香港01》查詢，證實除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金外，其他香港的員工將於12月6日獲發放2019年11月的薪金。港航又強調，今次安排只是單次安排，並不會影響公司的日常運作。

港航早前表示，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上6月起香港持續發生的示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。（資料圖片）

《香港01》取得香港航空日前向員工發出的內部信件，當中提及港航受到日前社會動盪影響，加上旅行需求持續疲弱影響，11月亦非旅遊旺季，收入大幅減少，故影響了發放薪金的時間。信中續指，除機組人員及海外員工會準時發放薪金，其餘駐港員工的11月薪金將延遲至12月6日發放。

信中又向受影響的員工致歉，期望能獲得員工持續支持，以助港航面對當面的困難及挑戰。

香港航空日前向員工發內部信，指出除機組人員及海外員工外，駐港員工的11月薪金將延遲至12月6日發放。（讀者提供）

有現職港航的員工透露，根據港航的合約列明，所有員工均訂於每個月28日發放薪金，惟今年年中港航已曾向員工發內部信，指公眾活活動持續，嚴重影響香港經濟收入，多個行業受到衝擊，包括旅遊業及零售業等，故當時宣布8月起員工發薪日，將由原本每月28日發放改至每月最尾一日發放。

港航：公司收入大降 影響發薪安排

香港航空回覆指，除了乘務員及駐海外的員工會準時收到薪金外，香港航空已安排於2019年12月6日向其他香港的員工發放2019年11月的薪金。對此為員工帶來不便，公司深表歉意。香港社會的動盪及旅行需求持續疲弱，嚴重影響了香港航空的業務。由於11月並非旅遊旺季，公司的收入大幅下降，影響了該月發放薪金的安排。



港航續指，會向乘客保證這次安排只屬一次性，並不會影響公司的日常運作，又指員工仍然會以專業的態度，致力為所有顧客提供安全及暢順的服務。同時，將持續監察網絡航線, 以應對市場的需要。如有營運上的改動，港航會主動聯絡乘客。

根據勞工法例，工資在工資期最後一天完結時即到期支付，僱主必須盡快支付所有工資給僱員。在任何情況下不得遲於工資期屆滿後 7 天。僱主如故意及無合理辯解而不依時支付工資給僱員可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 35 萬元及監禁 3 年。

香港航空本月4日宣布，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上自6月起香港持續發生示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。故此，港航決定削減現有航班約6%，當中包括於明年2月8日起停辦洛杉磯航班服務，以及進一步調整其網絡中部份航點的班次，包括來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次。