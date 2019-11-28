彩福婚宴集團員工減薪5%　個別分店職員需另再扣薪　工會批涉違法

反修例風波持續，各行各業受不同程度影響。《香港01》接獲消息，指在全港擁有12間分店的彩福婚宴集團，近日向全體員工發內部通告，表明將在今月起一連兩個月減薪5%，「以保全體上下飯碗」。此外，個別分店亦表明，倘所在地區受交通影響，未能營業，將會扣減工友該日人工，最多扣薪兩天，其餘則視作無薪假處理。 據悉，不少員工不滿相關安排，亦有分店出現遲出糧情況。工會批評，資方扣薪、減人工的做法，已涉嫌違法。 《香港01》正待彩福婚宴集團及勞工處回覆。

彩福婚宴集團主打結婚宴會，旗下共設12間分店。（彩福婚宴集團網頁）

據悉，彩福婚宴集團創辦人及行政總裁何惠雄上周向員工發內部通告，表明近日社會活動非常激烈，經濟受到全方位的打擊，集團受到嚴重及創傷性影響，故決定本月及下月，全體員工減薪5%。他感謝員工的支持及救助，稱日後集團重上軌道時，定必回饋各員工。

分度未能開門 店員要扣人工



職工盟飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興證實事件，他指連日來接獲多位員工求助，亦有工友透露，其所屬分店另作扣薪安排，表明倘受地區交通影響所致未能營業，當日將不會計算薪酬，累計上限為兩日，其餘則會當作扣例假處理。



何鴻興指，公司減薪已涉犯法，因資方不能單方面更改合約；扣薪安排亦有違《勞工法例》，他解釋，營業與否屬僱主一方選擇，亦需自行承擔風險，將成本及責任轉嫁至員工身上並不合理，亦不可將之視作員工缺勤論，故並無理據扣除員工該天工資。



他批評，資方美其名共渡時艱，實則以減人工及扣薪剝削工友，他指不少員工憂慮飯碗不保，故敢怒不敢言，他呼籲員工可保留受影響工作日期，以便日後追討。



根據《勞工法例》，扣薪安排只適用於僱員缺勤、疏忽或失職而損壞或遺失僱主的貨品，僱主預支或多付工資等8項情況，僱主如非法扣除工資，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 10 萬元及監禁 1 年。



《香港01》已向彩福婚宴集團及勞工處作出查詢，正等待回覆。