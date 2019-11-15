【逃犯條例】消息：美心旗下71間商店今停業　10間更無限期停業

反修例風波未平，美心集團旗下的食肆及商店自9月起，因美心集團創辦人伍沾德長女伍淑清屢次發表反對示威言論，而成為被針對的對象，集團全港各區的店舖幾乎在每次示威活動中都被大肆破壞。 網上今（15日）傳出消息，指美心集團旗下71間商店受到影響而暫停營業，其中包括美心西餅、美心MX、東海堂、Simply Life等，當中有10間分店更無限期停業。 據了解，將停業的是已被破壞的分店，或因應道路阻塞而無貨供應的分店，而其他分店會如常營業，並非全線停業，美心每天會更新一次需停業的名單。

據了解，將停業的是已被破壞的分店，或因應交通問題而無貨供應的分店。 （資料圖片）

根據高登討論區一個帖文，美心集團旗下71間商店受到影響，今日暫停營業，其中包括美心西餅、美心MX、東海堂、Simply Life等，當中有10間分店更無限期停業，如又一城的Simply Life、沙田新城市廣場的Simply Life、坑口厚德的美心小品。

據悉，美心集團受破壞的食肆分店，當中包括集團的美心西餅、東海堂、美心MX、simple life等位於港鐵站內店舖或地舖，將暫停營業，而部分分店或因交通問題，未能取得供貨，也需暫時休息，美心會每天更新一次需停業的名單。消息指，部份店舖更會無限期停業，直至另行通知。但消息人士強調，集團內其他分店運作正常，會按分店位處的商場之營業時間而營業，並非全線停業。

美心集團旗下的食肆及商店自9月起，因美心集團創辦人長女伍淑清屢次發表反對示威言論，而成為被針對的對象。 （資料圖片）

以往美心集團旗下商店被破壞的情況：

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美心多次與伍淑清「割席」無補於事

伍淑清在9月出席聯合國人權理事會會議，為港府修訂《逃犯條例》發聲，指修例初衷用心良苦，惟被示威者「騎劫」，認為一小撮示威者的意見，並不能代表750萬香港人，又指世界各地的警察均有使用催淚彈及橡膠子彈，並非香港獨有。美心集團雖然數次發出聲明與伍淑清「割席」，稱她並沒有於公司擔任任何職位，亦無參與任何管理，但示威者其後繼續攻擊美心。

而「股壇長毛」David Webb曾揭露，伍淑清為Hongkong Caterers股東並持有100股股份，而該公司則擁有美心50％的股份，據去年財務報表，期內每股合共派息1.3萬元，換言之伍淑清收息130萬元，兩者之間有間接的財務利益。