【理大】醫生《刺針》撰文斥警拘醫護不人道　政府發稿否認指控

國際權威醫學期刊《刺針》（The Lancet），日前刊登曾於理工大學內提供救援的醫生文德麟 Darren Mann 的文章，批評警方拘捕醫護人員的做法，是遠低於國際接受的人道慣例，在文明國家幾乎聞所未聞。 事隔一周，港府今(28日)發稿回應，並否認指控，發言人稱當時情況非常危險及不穩定，對公眾及人命安全構成嚴重威脅，又指假扮急救人員或記者，「以逃避拘留或拘捕是暴徒一個常用的手法」，拘留後持有效身份證明人士已獲放行。發言人又指，警方於本月18日上午安排紅十字會志願醫療團隊進入校園，救援工作並無受到延誤，強調政府一直以傷者，包括警員的福祉和安全為首要考慮。

離開理工大學校園人士均需要出示身份證明文件，當中包括在場提供義務救援的醫護人員。（資料圖片）

文德麟於《刺針》撰文講述當日情況，他透露，其醫護團隊於上星期日成功離開校園範圍，但隨他們同行的另一隊醫護人員，則被警員拘捕，他批評警方做法會阻嚇醫護人員提供義務支援服務。



警方事後指已協調紅十字會志願醫療團隊，進入理大提供醫療協助。文德麟則反駁指，紅十字會志願醫療團隊到達封鎖線後兩小時，才獲放行進入理大，亦設時間限制。

文德麟的文章引起社會熱議，政府發言人今透過政府新聞處回應事件，並否認相關指控。發言人表示，評論事件時需了解其背景，又稱文當時身處的理大校園，已被暴徒及激進示威者控制，及進行大規模破壞，並羅列縱火、投擲汽油彈、用高壓彈叉發射石頭及金屬物件等事例佐證，「當時的情況非常危險及不穩定，對公眾及人命安全構成嚴重威脅。」

發言人續指，暴徒及其他逗留在校園的人士，包括傳媒及提供急救服務的人員，多次被要求並給予機會和平離開校園。本月17日晚上，大批人士離開校園並全部被拘留。發言人解釋，「假扮急救人員或記者以逃避拘留或拘捕是暴徒一個常用的手法」，由於有大批人士離開校園，加上情況混亂，警方曾拘留聲稱是急救人員或記者的人士以確認身份，當中持有效身份證明的人士可離開，否則被捕，最終12人自稱是急救人員，但未具有相關急救資格，亦並非在任何醫療機構工作；另有7人聲稱是記者，但未能提供有效證明。

文德麟（左）《刺針》撰文批評警方拘捕醫護人員做法，又召開記招現身說法。（資料圖片）

發言人又反駁紅十字會被延誤安排入校的指控，表示18日上午警方已開始安排香港紅十字會志願醫療團隊進入校園，並於下午2時抵達提供急救服務，強調救援工作並沒有受到延誤或時間限制。

發言人又稱，警方亦安排其他團體包括消防處（救護車）和無國界醫生的義工在理大校園及附近一帶提供醫療或急救服務。醫管局亦密切監察狀況，以確保公立醫院急症室在有需要時迅速提供醫療服務。各急症室於19日上午，從校園共接收約80名傷者。同日中午，現場仍有大約100名傷者。醫管局派出緊急醫療小組到場評估情況，最終安排約200名傷者送往12間公立醫院接受治療，大部分傷者情況穩定。



發言人表示，整件事件，政府領導層和提供緊急服務的部門與多方面合作，包括大學職員、中學校長、社區和宗教領袖，以及社工，呼籲示威者和傷者和平地離開校園和按需要尋求治療。由始至終，政府一直以傷者，包括警員的福祉和安全為首要考慮。