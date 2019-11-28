【石棺藏屍】第三被告回港遇大風雨　有警大叫：冤呀呢單真係冤呀

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今（28日）續審， 第三被告張善恒在高院繼續作供。他透露在兇案發逃至台灣，在當地被捕，台警形容他們如營食不良，供給他們很多食物，之後被安排返港。在返港的航班上，港警卻對他們多番威嚇，又有警員自稱曾任「特警隊」，問會否跟他「過番雙手」。而回港當天又「行雷閃電落大雨」，車上有警員稱：「冤呀，呢單真係冤呀。」

第三被告張善恆稱，發生了這麼多殘酷的事，覺得自己無藥可救。（資料圖片）

案發當日還稱打劫事作罷

第三被告張善恆稱案發日早上突遭首被告曾祥欣(下稱曾)弄醒，曾並指張似乎有意欺騙曾，次被告劉錫豪(下稱劉)遂提議行劫張。三人因此到觀塘海濱視察，惟劉指該處很多閉路電視，曾便稱作罷。

他們返回單位後，曾和劉談論如何弄暈他人，期間曾說：「There都通緝阿J(即張)咁耐，何況你，算吧啦﹗」與他們同住的少女「小草」何菱瑜返到單位，曾便對她說：「殺左阿J，搵個位埋左佢。」又並問小草和第三被告的意見。第三被告提議「石澳」，但他庭上解釋，當時只是敷衍曾。

案發時嗅到刺鼻酸味

惟張於同日到達他們居住的DAN6單位時，商討張早前向曾提及的房地產計劃。負責審視計劃文件的第三被告，突然聽到有人大叫：「X你老X，咪玩啦，會死人架。」第三被告見到劉和張打架，便拉開張。惟兩人在混亂間跌落床褥，他遭張壓著期間，劉則用雙手掩著張的口。而曾此時拿著針筒，從閣樓到單位下層，向張打針。

第三被告指，期間嗅到劉掩著張的布，散發刺鼻酸味。第三被告推開張後，替對方進行心外壓，惟張面色變青，眼睛反白，曾之後檢查張，指他已不治。

母親勸自首 被告痛哭

第三被告之後和其他被告等一同逃到台灣，他曾被要求致電回港向母親借錢。母親在電話中勸他自首，他則痛哭並叮囑母親小心，最後未有問她借錢。第三被告之後勸其他被告自首，但不獲理會。一同到台灣的小草則私下跟他說已聯絡到男友，請求男友幫手。第三被告答應幫忙遊說另外兩名被告，小草因此獲放行。

次被告曾指台警無權押走

第三被告又稱，在台灣被捕後，台警形容他和曾營養不良，因此給了他們很多食物。他們在拘捕所見到同樣被捕的劉，劉向兩人喊：「堅持唔好走，台灣無權押我地走。」惟台灣最終安排三人搭飛機返港，機上亦有香港警察。有香港警員向第三告稱，是陪伴他們返港，他們抵港後便會被捕。

有特警問要否過番兩手

第三被告形容，回港後當天天氣「行雷閃電落大雨」，從機場前往警署的車程上，有警員說：「冤呀，呢單真係冤呀！」亦有警員在機場警署對第三被告稱曾任「特警隊」，問會否與他「過番兩手」。

警曾稱每單案有一個污點證人

第三被告之後被帶到其他警署，期間有警員向他稱：「每單案只有一個污點證人，佢地3個都隊梗你」。他在庭上解釋，當時爭取做控方證人，因此在錄影會面中有計劃殺死死者。

在錄取第一份錄影會面後，亦有警員稱：「污點證人唔係我地決定，交畀上頭決定，總之做好聽日場Show。」

自覺無藥可救令母親失望

被問及為何在其中一次錄影會面中，他表達懺悔。第三被告庭上解釋，因結識案中被告，並發生了如此殘忍的案件。他指自己無藥可救，亦令母親失望。之後還要以此方法處理屍體，他認為並不人道。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016