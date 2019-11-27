【石棺藏屍】第三被告稱曾住總統套房　官笑言未住過追問內裡環境

荃灣DAN6工廈石棺藏屍案今（27日）在高院續審， 第三被告張善恒開始自辯。他稱在案發前半年左右認識本案首被告曾祥欣，曾要求第三被告勿做「媽寶」，他因此搬進涉案的DAN6單位。此外，他們同遊澳門期間，曾聲稱要在居住的總統套房的會議室內，開視像會議，各人遂留在其他房間。法官李瀚良庭上笑言，他也從未住過總統套房，查問有多少房間，第三被告亦有向法官解釋房間的四個部份。

石棺案第三被告張善恆。（余俊亮攝）

曾投考警隊並獲取錄

第三被告張善恆作供時透露，他於2014年取得管理及心理的高級文憑。他於2015年投考警員，已獲取錄。由於港鐵在較早前已聘用第三被告，他於是未有加入警隊。在港鐵任站務主任，月薪約1.3萬元。

萬聖節派對認識另外兩被告

2015年的萬聖節，第三被告在一個派對上認識曾及次被告劉錫豪，之後保持聯絡。在曾的邀請下，第三被告到其DAN6住所。在住所內，有人問第三被告有否興趣「搵下快錢」，強調並不犯法。第三被告之後再到DAN6住所，曾再解釋，認識在財務公司工作的人，借錢可不用還，而次被告等人亦附和。

貸款獲批覺曾有料到

第三被告坦言當時貪心，加上出於好奇，遂到黃大仙一間財務公司申請借款。由於他當時仍未清還所有的學生貸款，申請並不成功。惟曾在第三被告面前致電他人求助後，第三被告的貸款申請終獲批。第三被告因此認為曾「有料到」，並從7萬元的貸款中，取去1萬多元，餘款則給予曾，曾又聲稱會代他投資。

兩日後，曾再以相同方法，成功遊說第三被告再借錢。他成功借款後，曾並從6萬元的貸款中取去5萬元。

勸第三被告勿做「媽寶」

第三被告指，曾又對他說，若要出人頭地，便需搬離原本的住所，勿做「媽寶」，第三被告也聽從，並搬入DAN6住所。

三名被告和涉案少女「小草」何菱瑜於同月去澳門，曾聲稱要在當地開會，但最終沒有發生。他們留在澳門的最後一晚，曾聲稱有一名下屬死去，而另一名下屬則失蹤。

官笑言未住過總統套房

曾又稱需留在居住的總統套房內的會議室，開視像會議，吩咐各人不要騷擾他，各人遂留在其他房間。法官遂查問，總統套房有幾多間房，並笑言他也從未住過總統套房。

第三被告解釋，其居住的總統套房有4部份，分別為大房、大廳、會議室和客房，大房和客房分別有一和兩張床。

3名男被告分別為曾祥欣(30歲)、劉錫豪(24歲)、張善恒(27歲)。他們被控於2016年3月4日，在荃灣DAN6的工廈單位內謀殺男子張萬里（28歲）。此外，3名被告承認1項阻止合法埋葬屍體罪。

案件編號：HCCC459/2016