地盤工蘭桂坊「執」醉娃回家強姦　官斥非常可恥囚5年

女子在蘭桂坊與朋友消遣飲至酩酊大醉，途中有一名地盤工人加入，並把女子「執屍」回家。雖然女方推開對方，但因醉酒後無力，最後遭地盤工強姦。她事後把遭性侵一事告知前夫，揭發案件。 地盤工人早前承認1項強姦罪，法官今（29日）在高院判刑時，斥責地盤工人利用事主醉酒而強姦她，非常可恥，判他入獄5年。

被告黃曉昇今在高等法院承認一項強姦罪。

被告黃曉昇承認於2017年10月22日，在葵馥苑安葵閣某單位強姦女子事主X。

事主覺自責羞愧

法官判刑時引述報告指，事主案發後有心理陰影，自責和羞愧，曾有逃避行為。法官續指，事主有心理陰影，但認為她可以克服，心理學家認為不需要提供輔助。惟法官指，事主是否可克服，仍屬未知之數。

無用安全套兩度強姦事主

法官斥責被告利用事主飲醉酒的機會，兩度強姦對方，非常可恥。而他在犯案時沒有使用安全套，幸好事主未有因此懷孕和染上傳染病。法官最終決定，判處被告監禁5年。

事主與朋友消遣時被告加入

案情指，事主在案發日與朋友在蘭桂坊消遣飲酒，被告後來加入。兩人並不認識，但有共同朋友。事主飲至頭暈嘔吐，被友人帶到店外，而被告把她送上的士。

事主之後發現她躺在床上，遭被告脫去衣服。被告指插其下體後，把她強姦。X曾開口拒絕並推開對方，但因醉酒乏力而不果。

被告指事主並無拒絕性交

她早上醒來見兩人赤裸在床，離開事發屋苑時，更一度在走廊昏睡。事主最後請前夫接走她，並告知被姦，揭發案件。而被告被捕稱，曾向朋友查問事主的住址，但不獲回覆，故帶她返自己的住所。而事主可自行脫下內衣，因此認為她當時清醒。被告又指事主未有拒絕性交，指雙方均屬自願。

案件編號：HCCC221/2019