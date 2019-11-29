政府抽起理大工程撥款涉18億　校長滕錦光籲盡快撥款勿引太大延誤

政府在兩周內三度撤回大學工程項目撥款，當中包括理工大學加建作醫療培訓的教研大樓及擴建圖書館的撥款，一共涉及17.59億元。 理大校長滕錦光今日（29日）回應傳媒提問時表示，加建的教學大樓是培訓康復和視光方面的人才，本港老齡社會非常需要，呼籲社會各界支持盡快撥款，不要引起太大的延誤。他續指，近日理大事件是源於社會的政治風波，亦令理大成為很大的受害者，希望外界繼續支持大學發展。

理大校長滕錦光（圖中）今日與管理層到校園視察環境。（高仲明攝）

反修例風波持續超過5個月，示威衝突的戰場由街頭蔓延至大學校園。立法會財委會原定於本月15日審議理大擴建工程項目，該項目原定興建一座教學及行政大樓，為康復治療科學系和眼科視光學院的學生提供額外教研設施，以配合政府所增加的醫療培訓學額，涉款約14.18億元撥款，不過，政府以「需要更多時間解說」為由臨時抽起項目。

至上周二（19日），政府又去信立法會工務小組，將原本排在議程第一項、涉款3.4億元的擴建理大圖書館工程抽起，指就近日發生事件，理大需要檢視工程時間表。本周二（26日），政府去信財委會，表示暫時撤回有關中大及港大兩項醫療教學設施工程項目，合共超過2.5億元撥款，原因稱「有議員」對兩項目「表示關注」，因此撤回撥款。