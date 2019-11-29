【逃犯條例】電競手與另4人涉國慶期間串謀縱火　案件將轉區院審

警方於10月1日國慶日清晨，在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等物品，並拘捕單位內多人，事後先有一名電競手被控，控方前日再有2男2女被控，兩案今(28日)在東區法院再提訊，控方要求把5人所涉的兩案合併，全部控以一項串謀縱火罪，裁判官准案件押後至12月11日再提訊，案件將轉介至區域法院審理。

5被告被控串謀縱火

五名被告：張浩輝，23歲，報稱全職電競選手、兼職裝修工人、胡凱富，21歲，學生、陳子斌，21歲，文員、蘇美莉，25歲，文員、李盈莉，27歲，學生、沈卓勤及其他身份不明人士串謀縱火，指他們在9月28日至10月1日串謀用火損壞他人財物。張原本被控一項串謀暴動，該罪已被改成一項串謀縱火，現5名被告全部被控以一項串謀縱火罪名。

涉案單位租客未到警署報到

據悉，控罪中提及的沈，為涉案單位租客，他亦有被捕，惟未有依警方擔保條件到警署報到，故其案件暫時仍未被處理。今日控方申請更改控罪，將張與另外四人合併處理，一同控以串謀縱火，獲法庭批准。案件將會轉介區域法院審理，並押後至12月11日作移交文件程序。被告繼續獲擔保外出，同時獲法官批准將宵禁時間縮短至凌晨零時至六時。

案件編號：ESCC 2626/2019, ESCC 2256/2019