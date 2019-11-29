【逃犯條例】港鐵截至本周日共75天服務受阻　七成日子為8.31後

反修例風波持續逾5個月，港鐵連串安排惹來市民不滿，成為示威者針對對象之一，幾乎全部車站受到示威者破壞，服務亦受影響，連續多天需提早收車。立法會文件顯示，由6月12日至11月24日，港鐵重鐵服務一共有75天受公眾活動影響，需提早暫停服務或關站，其中53天是8月31之後，即佔約70.7%；僅4天發生於7月21日之前。至於輕鐵服務，則由9月初至今一直受影響。 文件又顯示，截至11月24日，閘機一共被破壞1,951次，閉路電視鏡頭被破壞1,278次，車站出入口玻璃幕牆亦被破壞1,158次。另外，共54列重鐵列車及16輛輕鐵遭破壞；約九成的重鐵、輕鐵站都受破壞。

831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（余俊亮攝）

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港鐵近數月捲入示威風波，當中7月21日有白衣人於港鐵元朗站無差別襲擊市民，港鐵被批安排妥當；8月31日有速龍小隊衝入太子站，於列車上揮棍追捕市民，有人質疑當晚有人於太子站離世，要求港鐵公開車站閉路電視片段，不過港鐵以私隱為由拒絕。

立法會鐵路事宜小組的新文件提及港鐵應對大型公眾活動的措施及車務安排。文件顯示，由6月12日至11月24日，港鐵重鐵服務一共有75天，需要暫時關閉車站或暫停列車服務，其中4日是發生於7月21日之前，53日是8月31日之後，即佔總受影響日數的約70.7%。

7月21日前港鐵因示威而受影響的車務（文件截圖）

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港鐵修復費用料億元計

至於輕鐵服務，文件顯示自9月初起，由於多項服務遭受破壞，包括八達通收費器、部份售票機、閉路電視；另外，輕鐵列車、路軌、路軌旁設備、訊號系統設備亦受破壞，路軌曾被投放雜物，曾導致部份輕鐵路綫須改道或暫停服務。

文件又指，有路軌被鋸開和注入混凝土、車站的消防喉及設施被濫用致車站地面水浸、路軌及營運中的列車被投擲雜物及汽油彈等，撇除嚴重受破壞的大學站、尖沙咀站A1出口，及兩列被嚴重燒毀的列車，港鐵需以億元計維修及更換設施。

網民近月多次發起不合作運動，在繁忙時間不時有人阻港鐵車門關閉、按動緊急制，甚至有人向路軌投擲雜物等，令列車服務受阻延，不少市民改乘其他交通工具外出上班。（資料圖片／張浩維攝）

文件續指，6月12日至11月24日間，93個重鐵站中85個受破壞，輕鐵站則在68個之中，62個遭破壞，兩者同樣各佔總數的約九成；共有54列重鐵列車及16輛輕鐵曾遭破壞。另外，出入閘機被破壞1,951次、售票機、八達通增值機、查閲機及客務中心設備被破壞1,146次、輕鐵月台八達通收費器為1,502次、閉路電視鏡頭為1,278次、升降機為79次、扶手電梯為123次、車站出入口玻璃幕牆為1,158次、車站出入口捲閘為191次。

示威期間遭受破壞的車站設施（文件截圖）

對於如何應對示威，文件指，港鐵會安排更多專業保安人員在車站提供支援，在公眾活動高峰時期，增派約1,500人。文件又指，港鐵作出的車務安排，經全面評估，以保障乘客、員工及鐵路安全，並會在安全及便利之間，以安全為主要的決定因素。