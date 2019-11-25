【11.25交通消息】港鐵紅磡站恢復通車　九巴多線恢復經彌敦道　

港鐵：港鐵各綫(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。 東鐵：大學站仍然關閉。 西鐵：紅磡站恢復列車服務。 輕鐵：751綫不經翠湖及友愛站。 紅隧：來回線仍全封。

【14:05】九巴公司表示，途經旺角，尖沙咀服務陸續恢復。九巴有34條路線暫停服務，47條路線改道行走；龍運巴士所有路線維持正常服務。

【九巴提供特別服務往大學站及科學園】

以下路線已經恢復行走彌敦道

1, 1A, 2, 3C, 3X, 5X, 6, 6C, 6F, 9, 13X, 14X, 26, 30X, 35A, 35X, 36B, 36X, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 81C, 81S, 87D, 87E, 93K, 95, 203E, 203S, 203X, 219X, 224X, 230X, 234P, 234X, 237A, 238P, 238X, 242X, 252B, 259B, 259C, 260X, 261B, 265B, 268B, 268X, 269B, 270A, 270B, 270C, 270P, 271P, 280X, 281A, 281B, 281X, 287X, 296D

今日特別乘車資訊：

http://www1.kmb.hk/app1933/MenuBarLink/UsefulLink/SpRideInfo/SpRideInfoBanner.html

因應各區交通情況，九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。



【09:33】杏花邨站月台幕門故障的情況已處理，列車運作陸續回復正常

【08:56】港鐵表示，由於港島綫杏花邨站一號月台(往柴灣方向)有月台幕門發生故障，為審慎起見，列車進入車站時要減慢車速，往柴灣方向的列車預計會有5-8分鐘的額外車程，請乘客行程預留充裕時間。港鐵人員止在現場處理。

【05:30】因應道路情況，新巴城巴 28 條路線暫停服務，16 條路線改道行駛。因應紅磡海底隧道封閉，新巴及城巴提供 111、115、116 、118 及 182 號線東隧版特別班次。另外，城巴 B5 號線今日由港珠澳大橋香港口岸及欣澳開出的尾班車時間，分别為下午 10 時 45 分及 11 時 35 分。城巴 N118 及 N182 號線亦會於通宵時段提供東隧版特別班次。 暫停及改道路線如下：

暫停路線

101, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 107 (往華貴方向) , 107P (往數碼港方向), 109, 110, 112, 113, 115P, 117, 170, 171, 171A, 171P, 301, H1, H1A, H2, N121, N122, N170, N171, X15R

改道路線

107 (往九龍灣方向), 111, 115, 116, 118, 118P (往長沙灣方向), 182, 973 (往赤柱方向), 796P, 796X, A21, E21X, N11, N118, N182, N796

紅隧仍然封閉，但有路政署工人連日來修復被燒毀的收費亭，以及清走路面的雜物。（資料圖片）

【05:30】九巴有34條路線暫停服務；51條路線改道行駛。龍巴士所有路線維持正常服務。

【九巴途經旺角，尖沙咀服務陸續恢復】

【九巴提供特別服務往大學站及科學園】

以下路線已經恢復行走彌敦道



1, 1A, 2, 3C, 3X, 6, 6C, 6F, 9, 13X, 14X, 26, 30X, 35A, 35X, 36B, 36X, 41, 41A, 42A, 44, 45, 46, 52X, 58X, 59X, 60X, 63X, 66X, 67X, 68X, 81C, 81S, 87D, 87E, 93K, 95, 203E, 203S, 203X, 213X, 219X, 224X, 230X, 234P, 234X, 237A, 238P, 238X, 242X, 252B, 259B, 259C, 260X, 261B, 265B, 268B, 268X, 269B, 270A, 270B, 270C, 270P, 271P, 280X, 281A, 281B, 281X, 287X, 296D

今日特別乘車資訊：



http://www1.kmb.hk/app1933/MenuBarLink/UsefulLink/SpRideInfo/SpRideInfoBanner.html

因應各區交通情況，九巴及龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

九巴



#如下面没有路線資料為正常服務路線

暫停服務



5A, 8, 8A, 87K, 87S, 101, 102, 102P, 103, 103P, 104, 106, 106P, 107, 107P, 109, 110, 111, 111P, 112, 113, 115, 115P, 117, 170, 171, 171A, 171P, 182X, 208, 272A, 272K, 289K, 301

改道行走



5 –尖沙咀方向不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站；往富山方向不停尖沙咀麼地道至香港理工大學各站

5C – 尖沙咀方向不停寶其利街至尖沙咀麼地道各站，加停德民街；往慈雲山方向不停尖沙咀麼地道至紅荔道各站，加停紅磡南道

5P – 尖沙咀方向不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站

5X – 尖沙咀方向不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站

9 – 循環線運作，只來往彩福及梳士巴利道，不停尖東(麼地道)總站

11K – 只來往機利士南路至竹園邨，不停紅磡站

11X – 只來往機利士南路至上秀茂坪，不停紅磡站

12 – 循環線運作，只來往海麗邨至廣東道，不停尖東站至尖東（麼地道）

13X – 循環線運作，只來往寶達及梳士巴利道

14X – 不停尖東站至香港理工大學各站，加停九龍公園徑站

15X – 只來往機利士南路至藍田廣田邨，不停紅磡站

21 – 只來往機利士南路至彩雲，不經紅磡站

26 – 循環線運作，只來往順天及梳士巴利道

26X – 往順天方向不停尖沙咀東總站至尖沙咀麼地道各站

28 – 尖沙咀方向不停機利士路郵政局至尖沙咀麼地道各站；往樂華方向不停尖沙咀麼地道至香港理工大學各站

35A – 全日循環線運作，不停麼地道至尖東總站

36X–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

41A – 全日循環線運作， 不停麼地道至尖東總站

73X – 正常服務，，廣福街市開出班次繞經白石角及科學園。增設特別班0830及0850於大埔墟站(264R位）開出，經南運路往廣福街市並繞經白石角及科學園，沿途跟74D停站。

74D – 九龍坑加開0700及0800

81C –往耀安方向, 不停尖東（麼地道）總站

82D - 特別服務來往白石角及大圍站，途經大學站及科學園，白石角開0715，0745，1745，1815； 大圍站開0800-0915

87D –路線以循環線形式運作，來往錦英苑及尖東站，九龍方向不停永安廣場至紅磡站各站，

錦英苑方向不停紅磡站至麼地道各站

98D –循環線運作，往尖沙咀方向原線駛至彌敦道(停中間道)，改經梳士巴利道，九龍公園徑(停九龍公園徑296D站)，廣東道(停新港中心296D站)，梳士巴利道，彌敦道回原線往坑口北

98P –往尖沙咀方向不停尖東站至尖沙咀東總站各站；往康盛花園方向不停尖沙咀東總站至尖東站各站

101X – 改經東隧。往堅尼地城方向不停伊利沙伯大廈，改停舊灣仔警署。往觀塘方向加停入境事務大樓，不停紅磡海底隧道、山谷道、九龍灣國際展貿中心及九龍灣宏通街

108 – 改經東隧。於九龍只停富豪東方酒店至啟業沿途各站，加停東區海底隧道收費廣場

116 – 改經東隧。港島方向不停富豪東方酒店至崇光百貨，加停堅拿道西、告士打道維園及東區海底隧道收費廣場；九龍方向不停紅磡海底隧道收費廣場至亞皆老街球場，加停東區海底隧道收費廣場

118 – 改經東隧。往港島方向，不停理工大學八期及紅磡海底隧道收費廣場。往長沙灣深旺道方向，不停紅磡海底隧道收費廣場，來回程加停東區海底隧道收費廣場

118P –上午繁忙時間由小西灣開出使用中環灣仔繞道及西區海底隧道前往九龍，不停紅磡海底隧道收費廣場。拔萃女書院至長沙灣深旺道的巴士站照常停站。

182 - 中午起提供服務，改經東隧。中環方向取消世界花園至伊莉沙伯大廈站，愉翠苑方向取消紅磡海底隧道至映月台站，臨時加停大老山隧道及東區海底隧道。愉翠苑頭班車將於1150開出， 中環頭班車於1310開出



*早上時段沙田往中環請乘搭982X (愉翠苑開出尾班車延長至10:00) *

203C – 改以循環線運作；尖沙咀方向不停尖東站至尖東麼地道各站；大坑東方向不停尖東麼地道至尖東站各站

203S–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

213X –不停理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站。安泰方向停尖東站及之後各站

215P – 九龍站方向不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站

215X – 九龍站方向不停曲街至尖沙咀麼地道各站，臨時巴士站設於德民街、梳士巴利道近永安廣場及尖東站；藍田方向不停麼地道至香港理工大學各站，臨時巴士站設於梳士巴利道近永安廣場及紅磡南道

219X –不停香港理工大學站至麼地道各站; 尖沙咀方向停九龍佑寧堂、德成街、金巴利道、尖沙咀中間道及尖東站，麗港城方向停尖東站及之後各站

224X – 不停香港理工大學至尖沙咀麼地道各站

237A–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

260X – 全日循環線運作，只來往屯門至梳士巴利道

268B – 紅磡方向正常；朗屏站方向不停紅磡南道及紅磡站

269B – 紅磡方向正常；天水圍方向不停紅磡南道及紅磡站

270A – 臨時總站設於九龍站。往尖沙咀方向不停尖東站及尖東（麼地道）總站，加停九龍公園徑(九龍公園徑271站)。往上水方向不停尖東（麼地道）總站，加停廣東道巴士站 (近海防道，271站近Apple Store)

270C–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

272S - 上午服務時段延長, 鑽石山尾車開1000

274P–加停大學站，烏溪沙站加開0830班次

274S – 特別服務來往大埔墟站及烏溪沙站，經科學園及大學站；烏溪沙與-白石角與274P同站，大埔只停廣福邨及大埔墟站（服務時間0900 – 2000）

280X –以循環線形式運作，不停尖東（麼地道）總站

281B–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

281X–尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站

982X - 上午服務時段延長, 愉翠尾車開1000 (1000後請乘搭182)

T270 –尖東站為臨時終點站，不停尖東（麼地道）總站



龍運



所有路線服務正常



因應各區交通情況，九巴 / 龍運巴士路線及班次會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。

【05:11】由於個別輕鐵車站設施及信號設備被破壞，輕鐵服務調整如下:

- 751P綫由706綫替代。

- 761P綫在天水圍區由天逸改經濕地公園、天榮及天水圍輕鐵站並返回元朗方向。

- 751綫不經翠湖及友愛站。在天水圍區由天榮改經濕地公園、天逸、頌富及天耀站並返回屯門方向。在屯門區由市中心改經安定及兆麟，並改以三聖為終點站。

- 614綫在屯門區由市中心改經屯門、河田、屯門醫院站並返回元朗方向。

其他路綫維持不變。所有路綫維持15至25分鐘一班。

【05:05】港鐵各綫 （機場快綫除外）、輕鐵及港鐵巴士的服務將於晚上11時結束。西鐵紅磡站恢復列車服務，但A及D出入口(通往尖東、香港理工大學及海底隧道口來回方向巴士站)仍然關閉，請使用B及C出入口進出車站。至於，東鐵大學站仍然關閉，列車亦不停該站。另外，個別車站的出入口亦會暫時關閉。