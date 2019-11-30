撤回3間大學醫療教學設施撥款　張建宗：非針對、懲罰任何院校

政府指因收到「議員關注」，先後撤回三項涉及香港大學、中文大學及理工大學的醫療教學設施的撥款。政務司司長張建宗今天（30日）表示，抽起撥款文件是因政府希望用更多時間向議員講解，令文件獲通過的機會更高，「如有政黨、議員對文件有異議，畀少少時間緩衝係恰當」。他強調絕非針對、懲罰任何院校，相信理順事件後，撥款在今屆立法會會期重上立法會的機會很高。 而食物及衞生局局長陳肇始就稱，得悉有議員關注相關設施安全性、保安問題等，又強調政府同時亦關注醫療人手問題。

政府撤回3間大學醫療教學設施撥款，張建宗強調絕非針對、懲罰任何院校。 （侯彩琳攝）

「唔係政府唔想去做件事，一定唔會針對、懲罰任何院校。」

張建宗指，「抽起文件」（意指撤回申請撥款文件）是希望理順事件，令文件通過的機會更高，「唔係政府唔想去做件事，一定唔會針對、懲罰任何院校。」他又相信，理順事件後，可以很快在財委會獲通過，目標是在今屆立法會會期把撥款重新放上立法會。

陳肇始就稱，近期大學發生不同事件，有議員及社會人士表達關注，例如「大學設施安全性，點樣喺保安上做得更好」，當局將會與有關人士游說及解答其問題，希望令撥款能盡快放回立法會議程作討論。她並指，政府同時亦關注醫療人手問題，現時透過多管齊下的方法去增加人手，如醫院管理局增加資源挽留人才，實行退休後重聘等。

陳肇始續指，反修例示威活動以來，公立醫院有2600多宗的求診個案，醫管局反映市民對於催淚彈的不適反應屬於短暫，而政府也一直探討催淚彈、汽油彈等對健康的影響，強調是無間斷地與專家、學者、科學家評估催淚彈帶來的健康風險，又指當局會積極跟進。