【地盤工月曆】萬名女人踩入地盤　女工程師：感受到前線工友辛勞

近年愈來愈多女士加入地盤工行業，十個地盤工當中，就有一個是女人，除了從事雜工，她們也多當管工或工程師。今年的建造業議會出版的慈善月曆，吸引一批業內型男美女展示肌肉，拍攝為保護遺棄動物協會籌款。工程師朱浩延（Harry）、潘凱怡（Caryl）及Lucy同樣提到，作為工程師到工地只在冷氣房內工作，已算非常舒適，同樣深深感受到落手落腳工友的辛勞。 潘凱怡及Lucy又指，不少工友對「地盤女」非常尊重、友善，又指行內男女人數雖有一定距離，但認為機會均等，潘說：「出嚟工作我哋唔可以認定自己係女仔就要點，都係要一樣盡力做。」要別人公平對待，先要公平面對工作。

工程師Lucy（左）及潘凱怡（右）為拍攝效果更佳，努力做運動。（羅國輝攝）

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來港讀書後做工程師 上海Lucy防曬不離身

工程師朱浩延、潘凱怡及Lucy同為今年建造業議會拍攝2020年月曆。三位一向在「冷氣房」工作的職員，但身型同樣健美，均有「六嚿腹肌」，訪問期間更即興同擺一字馬拍照，笑言議會在拍攝月曆前，曾安排健身課程，自由報讀參與，望保持最佳狀態，笑說過程中非常愉快。問到三人是否行內人人均為健美身型，潘凱怡笑說：「我哋兩個都做開運動，有做瑜珈。」

作為工程師，同樣要到工地了解實際施工情況，來自上海、數年前來港攻讀工程碩士課程的Lucy皮膚較白，她坦言主要在室內當文書工作，算是舒服，但到外監工時或多或少需要有烈日當空下暴曬，「下午時間係比較辛苦，用好多防曬架，好快用完一枝。」不出1個月便用一枝防曬露，對於到港工作，她承認主要原因是薪金較高、較易習慣，而外地生的就業機會也為不錯。

建造業議會今年再度推出慈善月曆。（羅國輝攝）

作為女士，在高溫日子，體力勞動較吃力。Lucy說，工地女僱員相對少得多，主要為雜工、監工，男士們對他們也較客氣、友善。性格爽朗的潘凱怡強調說：「出嚟工作我哋唔可以認定自己係女仔就要點，都係要一樣盡力做。」

23歲的朱浩延Harry剛於港大畢業，同樣到工地實習了解工作情況，實地感受到前線工友的辛勞。「我即時想到的感受，會係當夏天放工期間見到工友，會覺得一身汗大朕味，其實佢哋放工前專程沖涼，香噴噴！」

朱浩延日常的工作大多留在室內，一身肌肉是鍛煉得來。（羅國輝攝）

朱浩延為建造業議會拍攝2020年月曆。（建造業議會提供圖片）

地盤女工逾萬人 男女降至9比1

隨着勞動人口減少，部分工種的男女比例差距收窄。向來以男性為主的地盤工作，女工數目五年前已破萬人，去年從業人數及佔行業比率更創新高，男女比例降至9比1。

政府統計處資料顯示，1994年12月共有6.3萬人從事地盤工作，當中男工人佔96%，而女工人只有2,224人，即男女比例為27比1，其後更曾創下約30比1的紀錄。此後，女工人數持續攀升，佔整體比率徘徊於7%至9%，2013年12月更首度升上10%的水平，男女比例約為9比1。

潘凱怡與一位地盤同行一同為建造業議會拍攝2020年月曆，展示腹肌。（建造業議會）

地盤女工比例升至12%

2015年12月的統計數據顯示，地盤女工首度超過一萬人水平，達10,168人，佔全行工人的10%；去年6月更創歷史新高，較2015年12月大增四成至14,377人，比率增至12%；其後在9月份回落，減少約2,000人，但仍佔全行的12%，其主要原因是男工人兩年來首度跌至不足十萬人。今年6月的統計顯示，在102,723名地盤工人當中，女士佔12,100人，比率為11.8%，僅次於去年12月的12%。