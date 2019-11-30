【逃犯條例】科大校長史維出席論壇：走出黑暗需有真正溝通框架

反對修訂《逃犯條例》風波持續逾5個月，早前大學各成為主要衝突場地。香港電視主席王維基於香港中文大學衝突中，被拍到出現於校園內聲援。他今日（30日）表示，當日於校園內感覺震撼，「建議未落過場嘅人要親自作旁觀者咁落去睇下。」 科技大學校長史維在論壇上說，溝通是重要、但困難的事，香港要有真正可以交換意見作為框架的溝通，否則走出黑暗的挑戰很大。

王維基（左二）認為年輕人在今次運動中得到很多珍貴的特質，如團結、「唔怕死」等。（黃金棋攝）

11月12日當日中大爆發激烈衝突，王維基當晚在個人Facebook中發貼文稱「中大人 回中大 保中大 抗警暴」，其後被拍攝到他戴着防毒面罩於中大校園內出現。王今日於一討論年輕人議題的論壇上讚揚當日年輕人的能力很強。王又指，溝通的前提是要有信任，而信任是有大家有同一樣感覺，故建議「未落過場嘅人去感受下」。

新人議員：首要任務做好地區工作

今屆區議會選舉中大批新人當選，其中於中西區觀龍勝出、前香港大學學生會外務秘書梁晃維於同一場合中表示，成功當選首要任務是做好地區工作，因若單靠早前地區工作是「無可能打低保皇黨鐵票，今次係靠前線嘅血汗先贏到」。因此未來須靠紮實的地區工作，令下屆選舉可保持優勢。

史維（右二）指香港要有真正可以交換意見作為框架的溝通，否則走出黑暗的挑戰很大。（黃金棋攝）

科大史維：溝通困難但重要

一同出席論壇的科技大學校長史維說：「黑暗會維持多久很難講。」他認為溝通是重要但困難的事，香港要有真正可以交換意見作為框架的溝通，否則走出黑暗的挑戰很大。他又稱，過去數個月年輕人對未來有憧憬，故有訴求；但另一邊的人士認為現時生活舒適是得來不易，不應為訴求而犧牲。他認為年輕人並非想犧牲自己，而是認為沒有第二條路，故社會應理解及給予安慰。