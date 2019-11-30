【區議會選舉】民建聯大敗　曾鈺成：最痛心係有人歡呼

今屆區議會選舉上周日結束，民主派在直選議席大勝，在452席中取得388席。民建聯創黨主席、前立法會主席曾鈺成今日出席公開論壇時表示，落敗的民建聯對選舉結果「輸得心服口服 」，樂見市民以和平及合法方式表達訴求。他又認為，民建聯落敗非壞事，可以思考今後如何贏取選民的心。他續指，今次選舉最痛心，並非民建聯非失去議席，「而係聽到有人歡呼，呢個係問題。」

曾鈺成表示，今次選舉結果，「最痛心唔係失去議席，而係聽到有人歡呼，呢個係問題。」（胡家欣攝）

曾鈺成：民建聯區選大敗心輸得心服口服

由華人置業主席劉鳴煒創立的青年智庫MWYO，今日舉行多個與青年議題有關的論壇，其中一場討論「青年與政治」，有份出席的民建聯創黨主席曾鈺成在論壇上表示，今次民建聯在區選大敗未必是壞事，可以令民建聯反思，「做每一件事情要思考如何取得市民支持。」他指，當初民建聯都是逐步爭取成為第一大黨，「但你成為最大黨後，忘記原先辛苦。」他指，今次選舉結果，「最痛心唔係失去議席，而係聽到有人歡呼，呢個係問題。」

在野爭取選民支持

他認為，非建制派大舉取得區選議席後，就要受到市民監督，做實事去證明能力；好多落敗的民建聯黨員會繼續留在社區服務，可以在野爭取選民支持，「我相信選民眼睛係雪亮， 咁你咪要贏返選民嘅心。」曾又指，在選舉強烈政治化下，仍有四成人支持投票給政府的建制派，認為這四成選民不容漠視。

曾鈺成斥「國難五金」與社會利益不一致

論壇持續約兩小時，同場嘉賓、賣防毒面具等裝備的「國難五金」負責人李政熙表示，對政制無期望，認為香港需要獨立及流血革命。曾鈺成不同意他的觀點，「你點解叫人斬人呢？因為你發國難財，你同社會利益不一致。」李笑言，「我賺到，我本事。」李不時打斷曾鈺成發言，諷刺曾到理大救人只為救一女子，曾即反駁當日帶走76人，並再次澄清並非只救一人，事後亦有向對方道歉。

鄺俊宇與曾鈺成激辯暴力源頭

論壇上亦討論到追究警暴問題。民主黨立法會議員鄺俊宇被問到若運動有更多流血事件，民主黨是否仍不會與示威者「割席」，鄺指，以個人立場是不會「割席」。他又指，示威者的武力升級，是源於過百萬人和平上街後，訴求不被政府回應，而警方亦對示威者使用不對等武力。

鄺俊宇：與恐怖主義割席 但不與公義割席

不過，曾鈺成認為鄺是詭辯，不可以單以「因果論」去合理化示威者的暴力行為，「你咁講所有恐怖主義都支持啦，佢都係講前因，你係咪想咁？」 鄺則指，「香港人會同恐怖主義割席，但唔會同公義割席。」

屯門三聖區候任區議員巫堃泰亦反駁，「國際法會制裁恐襲。」巫又狙擊同場立法會議員陳凱欣會否譴責警暴，陳僅強調，不同意任何暴力，如果警方有用不合當武力，就應要付上責任 。被問到會否支持海牙法院仲裁警暴問題，陳則未有回應。