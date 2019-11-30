【理大】校方圍封校園清理修復　清潔工：料完成清潔需大半年

圍城十三日，警方終於昨（29日）解封理工大學，撤離校園。有市民得悉校園重開後，特意到理大了解情況，有人舉機拍攝，又有人將校園內完好的物資執走。不過今（30日）理大就被校方圍封，各個出入口都被大型水馬圍封，只限校方授權人士進入，待評估後才會決定何時重開。

（陳康智攝） 校方表示目前校園情況仍存在不安全因素，而且清理、盤點及修復工作需時，因此校園仍需關閉。現時連接紅磡港鐵站的理工大學出入口被多個高約1.8米身的黃色水碼圍封，水馬外有外藉男子看守。期後有兩名身穿「SECURITY」反光衣的校方職員表示今日校園只准許校方高級職員進出，校方待評估後才會決定何時重開。 清潔工：實際完成清潔要大半年 而理大地下其他出入口亦同樣被水碼圍封，亦有外藉保安駐守。至早上9時許，有約十名清潔工人正在水碼外等候進入校園清潔，負責人表示對外公開預計要一個月清潔，但因安全考慮，如水浸漏電等危險，相信實際完成清潔要大半年。

現時紅磡站通往紅隧轉車站及通往尖東的行人天橋兩側都擺放了多個大型水碼，而紅磡站所有出入口均正常開放。