【理大】抽起工程撥款　楊潤雄：未知圖書館損毀程度

政府在兩周內三度抽回大學工程項目，當中包括理工大學加建作醫療培訓的教研大樓及擴建圖書館的撥款；另外亦有港大、中大的項目被抽起。楊潤雄今日（30日）出席港台及商台的節目時指，理大項目由教育局負責管理，抽起撥款時校方仍未收回校園，未知圖書館的破壞程度，難以向立法會議員提交工程完結的時間表等，因此在與理大討論後而抽起項目，但將來會再次提交立法會。

教育局局長楊潤雄今日出席港台節目《問責星期六》，他認為經過理大事件，大學在日後管理運作上可作改善。（港台節目截圖）

與理大管理層討論後抽起撥款

楊潤雄表示，教育局於上周三（20日）時抽起擴建理大圖書館的項目，當時校園仍然未解封，亦不知道校方何時可以收回理大，更未知圖書館的破壞程度，不確定結構是否安全等，甚至無法向立法會議員提交工程完結的時間表，因此與理大管理層討論後抽起項目，但表示將來會再次提交立法會。而至於中大及港大項目，則是有食物及衛生局負責，遇到立法會議員的質疑，或需要食衛局方面去做更多解說。

理大校長滕錦光（圖中）昨日與管理層到校園視察環境。（高仲明攝）

他又表示，社會上有聲音質疑香港的教育是否出現問題，尤其是是次理大事件中學生參與的比例較高，他認為社會對年輕人教育的問題有質疑是合理的。但他又認為，有人擔心教育出現問題不能單單有學校教育引起，社會觀念、家庭教育、社交媒體都有影響，將來要加強教育學生如何建立正確的價值觀。

楊潤雄：大學日後可改善管理運作

警方昨日（29日）解封理工大學並交還給校方管理，楊潤雄形容是個安心結局，他強調政府一直希望以和平的方式去解決，今次事件是社會多方面努力的結果。不過他亦認為，經過進來的風波，大學需要反思日後的應對措施，在日常管理運作上可作改善，包括校園太開放、宿舍任由學生帶不同訪客入內等，強調校方應該從安全考慮上檢視是否有可以改善的地方。

他表示，大學日常運作，包括如何運用資源都是自主處理，行政上較獨立，目前校方會根據現有的情況去檢視，之後大學教育資助委員會及教育局會與校方一起商討，提供幫助。