【12.1黃埔】示威者破壞店舖燒港鐵站 警發射催淚彈 區選後最嚴重

反示威浪潮持續，相隔近兩周，昨周日（1日）再有多場大型遊行。其中由尖沙咀至紅磡體育館的「毋忘初心大遊行」，惟遊行提早結束，入夜後示威者轉戰黃埔，並破壞吉野家、優品360及中移動等食肆及店舖，又向黃埔港鐵站縱火，徹夜與防暴警察展開數輪衝突，警方多次發射催淚彈濡場，區議會選舉前局面重現。 遊行發起人稱有38萬人參與遊行，惟警方指高峰期只有1.6萬人。

警指示威者掟磚 觸發發射催淚彈

本周日本港早午共有三場遊行，其中毋忘初心大遊行原訂由尖沙咀鐘樓，遊行至紅磡體育館，由於參加人數逼爆海旁，遊行需提早出發。警方指由於有「暴徒」向警員擲磚頭，因此於梳士巴利道接連彌敦道施放催淚彈驅散。

下午5時15分，大會宣布提早結束遊行，並疏散遊行人士。部分示威者散至黃埔一帶，防暴警察接報到場驅散，又高舉橙旗遊走示眾，另有大批警員進入屋苑平台搜捕，最少1人被捕。大批黃埔居民不滿警方闖至民居，並於德民街十字路口聚集，並高舉手機燈光，紛紛要求警方撤離。

對峙約兩小時後，防暴警察在一片漫罵聲中撤離，不過登車之際，有防暴警察回馬槍式折返，先後展示藍旗及黑旗示警。由於有示威者從旁向警方防線投擲磚頭，警方隨即多次施放催淚彈，然後離開。

吉野家店員堅守拒離開

晚上8時許，一班黑衣示威者前往黃埔天地聚寶坊，並先後向毗鄰的吉野家、元氣壽司及附近的優品360進行快閃破壞，其中吉野家首當其衝，店舖當時已封上圍板，但大門仍然虛掩，示威者遂推門直進，有人發現店內仍有亮燈，並有數名員工在內，遂揚手及高聲叫喊「你哋快啲走啦」，不過員工未有離去，示威者隨後於店舖內外塗鴉及破壞，牆上畫框玻璃散落一地，店內消防灑水系統被觸及，水跡處處。約兩分鐘後，示威者便隨即轉戰相鄰的元氣壽司破壞，同樣亦是數分鐘後離去。防暴警察到場追捕示威者，至少兩人被捕。

優品360的損毁程度較嚴重，鐵閘被撬開，店內近門口的貨物被掃倒在地，一片狠藉，消防灑水系統被觸及，水花灑滿全店。

警撤退 示威者即拆街燈

防暴警察隨撤隨退，黑衣示威者出動。在德安街以磚頭等雜物堵路，又拆毀燈箱及交通燈，入夜後來回與防暴警察展開攻防戰，催淚彈、布袋彈交錯施發。

晚上11時許許，地舖中國移動亦被破壞，隨後亦有示威者向黃埔港鐵站縱火，未幾大批防暴警察趕至，示威者四散，未能拘捕縱火黑衣人。衝突至凌晨仍然持續。

黃埔西區議員鄺葆賢及「過海」而來民主黨立法會兼中西區區議員許智峰曾經到場，他們聚焦與警員理論。