廣告總監發起業界罷工一周　呼籲不創作不製作不開會

有廣告界人士今日（2日）中午12時在遮打花園舉行集會，並宣布由今日起廣告界罷工五天，期間將「不創作，不製作、不con call （電話會議），不開會，不email」，以向政府施壓，要求回應五大訴求。現場有超過500人參與集會，部份人手持「全民三罷、廣告同行」標語。 集會發起人、廣告創作總監兼網台主持姚冠東指過去給人印象各自為政，期望透過集會活動團結業界，以支持反修例運動；他亦希望將來能成立工會，為業界爭取權益。大會估計今日有1,500人參與集會，警方未公布數字。

重溫集會直播：

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12月2日，廣告界發起罷工一周，在遮打花園舉行集會，大會指有1500人參加。（廖雁雄攝）

指有業界人士「上前線」、被捕

廣告界罷工集會發起人姚冠東，是廣告創作總監，他表示過去六個月的反修例運動中，有不少人發布文宣，但真正參與文宣設計的業界人士不多。他希望能藉今次集會的機會，集合廣告界的創作人能關注運動及事件。另外，姚冠東指業界年齡層分布較年輕，有不少業界人士均有「上前線」，亦有不少同事受傷，甚至被捕。

姚冠東直言業界不能再「忍」，所以希望透過舉行集會，集合業界人士支持抗爭者。他表示今日集會是罷工首日活動，未來會有更多社區參與，包括為社區黃店、黃色經濟圈的店舖作設計及宣傳，稱要「運用專業幫助黃色經濟發展」。

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葵芳連儂牆大型畫作創作人現身

葵芳連儂牆大型畫作創作人Abaddon亦有參與集會，他在台上表示從6月9日起與不少港人一樣參與遊行，亦同樣感到憤怒。他透露即使當時仍幾個工作尚待進行，但他認為「要開始打呢場仗￼」，便將工作暫停，並開始設計一些簡單的資訊性文宣，之後更開設一些Facebook專頁分享和發放資訊。

Abaddon坦言「仍然覺得未夠」，便開始以匿名方式在telegram召集不同人，設計文宣。後來他認為要「搞經濟」，又設計出「黃藍地圖」，以推動黃色經濟。Abaddon指，他希望受眾不只有黃色背景的人，期望接觸到中間派，後來就設計出3米高的「不認命」文宣圖，希望確立年輕人在成年人眼中的形象。Abaddon又呼籲廣告業界不要小看每一個人做的事，直言「你做嘅嘢或者會引發其他行業同其他人，模仿你做嘅嘢，去改變其他。」

廣告業界人士梁小姐（左）表示，過往反修例不同活動，都未必有太大結果時，認為罷工是比較可行、亦是較大效益的行動，以向政權抗爭。（張美華攝）

參加者聲稱不少廣告界朋友響應罷工

廣告業界人士梁小姐表示，過去數月的反修例運動中，市民的訴求並沒有改變過，續言過往不同活動都未必有太大結果時，認為罷工是比較可行、亦是較大效益的行動，以向政權抗爭；所以今日有人召集廣告界人士參與罷工集會，她便到現場參與。

梁小姐透露以她了解，身邊有不少廣告界朋友，均有響應今次一連五日的罷工行動。她直言「一開始大家都有啲不知所措，因為始終係成個行業第一次搞罷工」，梁小姐又指過去廣告界有人會響應不合作運動等，惟今次是首次「唔做嘢，係連home office都唔做」，大家都希望透過集會更多了解罷工行動。

除了今日集會外，梁小姐表示未來數天並非「淨係罷工，乜都唔做」，而是建立黃色經濟圈、為黃色商戶設計文宣等，她亦坦言「我一定會參與」。

集會有工黨副主席麥德正，以及設計界籌組工會的負責人，分享籌組工會的事項。