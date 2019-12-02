【逃犯條例】逾30市民抗議入境處拘留未續期印傭Yuli　促立即釋放

過去曾表態支持反修例運動示威者、在港工作十年的印尼家庭傭工Yuli Riswati，早前被入境處以忘記續期工作簽證為由，於9月23日遭上門拘捕，入境處後將她拘留在青山灣入境事務中心，至今已扣留29日，日後有可能被遞解出境。 一群名為「Yuli朋友組成的支援組」的成員，今日（2日）到灣仔入境事務大樓聲援Yuli Riswati，並向入境事務主任遞交請願信。有成員高舉「不要被自願遣返」、「停止無理拘留，不要白色恐怖」等標語，要求入境處立即釋放Yuli，並改善被拘留者的羈留情況。

逾30名「Yuli朋友組成的支援組」的成員，今日（2日）向入境事務主任遞交請願信。（張美華攝）

朋友稱Yuli遭不人道對待

逾30名「Yuli朋友組成的支援組」的成員，今日（2日）到灣仔入境事務大樓聲援Yuli Riswati，並向入境事務主任遞交請願信。成員亦舉起「印傭書寫反送中運動遭關押，要求入境處立即放人」的橫額，高叫「立即釋放Yuli」、「停止政治打壓」等口號。

成員除了要求入境處立即釋放Yuli外，同時促請入境處公開羈留準則、檢視青山灣入境事務中心的羈留設施及人權狀況，包括容許羈留人士看醫生等，並要求政府停止打壓所有抗爭者。

每周日均會到青山灣入境事務中心探望Yuli的友人Tera，透過電話錄音指Yuli在羈留室正遭受不人道對待，包括每日只能以凍水沖涼，以及每日被人員以侮辱女性言語法侮辱，更指Yuli即使生病仍未能看醫生，形容羈留所情況惡劣。

印尼家庭傭工Yuli Riswati已被扣留多日。（「singintaiwan」Youtube短片截圖）

入境處撤銷過期居留控罪

是次活動發起人、同為Yuli友人的阿飛表示，Yuli Riswati過往一直在其Facebook及「Migran Pos」平台向其同鄉解釋香港的反修例運動。惟自她接受傳媒訪問後，入境處以她忘記工作簽證的續期為由，在9月23日上門拘捕Yuli。

她續指，早於11月4日，入境處於沙田裁判法院以「不提證供起訴」撤銷對她的「過期居留」的控罪。不過在撤銷控罪後，入境處又以Yuli在港「無親無故、無地方住」為由，同日把她拘留在青山灣入境事務中心。

直至11月8日，Yuli在拘留所辧理簽證續期申請，在等待簽證續期申請時，入境處卻於11月11日發出遞解令，Yuli曾對遞解令提出上訴，代表律師亦多次要求入境處給Yuli發放「行街紙」，但入境處被指拒絶律師要求和延遲回覆提問，並繼續拘留Yuli。

僱主多次表示願繼續聘請

阿飛指Yuli的僱主自她被捕後，曾多次以書面向入境處說明要繼續聘請她，並要求申請簽證續期，亦願意在批准簽證之前給她提供在港之食宿，故她認為入境處的解釋並非事實。阿飛又批評入境處無視僱主聘請Yuli的要求，並強行拘留她，認為行為屬政治打壓，促請入境處立即釋放Yuli。￼

阿飛批評入境處無視僱主聘請Yuli的要求，並強行拘留她，認為行為屬政治打壓，促請入境處立即釋放Yuli。（張美華攝）

入境處昨日（1日）回覆《香港01》就Yuli案件查詢時表示，不評論個別個案，但强調，根據現行法例，任何在港違反逗留條件的人士，入境處均有權就其所犯罪行進行拘捕、拘留、檢控以及遣返行動。