【逃犯修例】未續期印傭被遭扣留或遞解出境　稱曾表態撐示威者

在港工作十年的印尼家庭傭工Yuli Riswati，早前曾投稿於被射傷右眼的印尼女記者工作的印尼文媒體「SUARA」，去年更獲得台灣移民工文學獎優選獎，過去她曾亦接受傳媒訪問，表態支持反修例運動的示威者。 一群署名為「Yuli朋友組成的支援組」今日（1日）發出聲明，指稱入境處以Yuli Riswati忘記續期工作簽證為由，於9月上門拘捕Yuli，後來又將她拘留在青山灣入境事務中心，至今已扣留28日，日後有可能被遞解出境。聲明批評，有關行動是政治打壓，又指入境處無視Yuli與其僱主的僱傭合約，踐踏了Yuli的工作權和其僱主聘用她的權利。 入境處表示，不評論個別個案，但稱處理每宗個案時，入境處均會以不偏不倚、公平公正的態度處理。

聲明指出，印尼家庭傭工Yuli Riswati已被扣留28日。（「singintaiwan」Youtube短片截圖）

聲明指出，Yuli Riswati一直在其Facebook及「Migran Pos」平台向同鄉解釋香港的反修例運動。不過，自她接受傳媒訪問後，入境處以她忘記工作簽證的續期為由，在9月23日上門拘捕Yuli。

撤銷控罪後被拘留

聲明指，早於11月4日，入境處於沙田裁判法院以「不提證供起訴」撤銷對她的「過期居留」的控罪。不過，在撤銷控罪後，入境處指她在港「無親無故、無地方住」，同日把她拘留在青山灣入境事務中心。

聲明批評，Yuli的僱主自她被捕後，一直多次以書面向入境處說明要繼續聘請她，並要求申請簽證續期，也願意在批准簽證之前給她提供在港之食宿，故認為入境處的解釋並非事實，而入境處無視僱主的要求，並強行拘留她。

聲明指出，印尼家庭傭工Yuli Riswati已被扣留28日。（「singintaiwan」Youtube短片截圖）

入境處發出遞解令 上訴不果將遞解出境

聲明又指，直至11月8日，Yuli在拘留所辧理簽證續期申請，在等待簽證續期申請時，入境處卻於11月11日發出遞解令，Yuli曾對遞解令提出上訴，代表律師亦多次要求入境處給Yuli發放「行街紙」，但入境處拒絶律師要求及多番拖延回覆律師的提問，並繼續拘留Yuli。

聲明說，現時她已被扣留28日，直至11月28日入境處通知她的遞解令上訴不果，她將被遞解出境。

聲明表示，Yuli因受冷而生病，長期嘔吐及受冷，但卻被阻延送醫。在11月29日，入境處人員曾要求Yuli 簽署文件，撤銷她的簽証續期申請，又稱若不想再被拘留，就要取消簽証申請。最終她與入境處人員對峙了一個早上後，無奈按入境處人員指令，取消簽証申請。

簽證過期後 慣例容許繼續簽發

聲明說，Yuli跟現時的僱主簽訂兩年合約，合約於今年年初開始。由於Yuli的護照在8月到期，原本的工作簽證只到7月27日。

雖然Yuli忘了做簽證續期，但聲明指出，一般而言，只要僱傭合約仍然生效，入境處會讓僱主及外傭解釋未能及時申請續簽的原因，繼而簽發簽證。聲明批評，入境處今次動用「上門拘捕」將Yuli拘捕，使用了「不合比例」的高壓手段，期間更對她作無理拘禁，明顯是政治打壓。

入境處：以不偏不倚處理任何個案

入境處表示，不評論個別個案，但强調，根據現行法例，任何在港違反逗留條件的人士，入境處均有權就其所犯罪行進行拘捕、拘留、檢控以及遣返行動。處方又指，他們處理每宗個案時，均會以不偏不倚、公平公正的態度，嚴格按照相關法律及既定程序，並综合考慮所有相關因素後才作出適當决定。