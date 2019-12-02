環保署擬合約聘承辦商　確保廢紙回收價每公斤1元　明年初招標

本港廢紙量持續增加，2018年棄於堆填區的廢紙較17年增加6.7%，回收率則下跌至41%，令廢紙回收價持續低迷，甚至出現「有紙無人執」的情況。 早前有回收業界「出招」，申請回收基金按廢紙回收量補貼前線回收商；環保署亦計劃以服務合約形式聘請承辦商於全港收集廢紙，處理後轉售至內地或海外市場循環再造。有廢紙出口商透露，政府補貼要確保每公斤紙皮回收價一元，提升紙皮回收率，合約為期26個月。 他預計，合約最快明年三月落實，但嘆言今年內地廢紙進口批文配額至下周初已用光，下一季度批文未知何時再批，預料這段真空期仍要做蝕本生意。

環保署計劃以服務合約形式聘請承辦商從全港各區收集廢紙，作進一步處理後轉售出口至內地或海外市場以循環再造成紙產品。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環保署今日（2日）在報章登廣告，指計劃推出廢紙回收服務，支援本港廢紙回收業界，提升廢紙的回收作業水平和運作效率。在計劃下，環保署將以服務合約形式聘請承辦商在全港各區收集廢紙，經處理後轉售至內地或海外市場以循環再造成紙產品。另外亦會提供經濟誘因，鼓勵公眾積極參與乾淨廢紙回收，提高本港廢紙質量。署方將於下周二（10日）就廢紙回收服務及進口管制措施辦簡介會，邀請廢紙回收業界及有意承投服務合約的機構參與。

香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成透露，合約為期20個月加6個月，以價低者得形式招標，中標者要確保前線廢紙回收價每公斤一元，並需把廢紙出口，才能按實際出口量獲得補貼，料最快下月招標，三月正式實行。面對廢紙價格跌至每公斤兩毫、出口內地難等苦況，劉耀成認為補貼有助出口商轉戰東南亞。以出口泰國為例，每公噸廢紙為90美元（約702港元），扣除運輸成本，僅餘約400港元，難以再支付前線回收商分毫；若成功中標，不用擔心「蝕做」。

不過他擔心計劃會被大型承辦商壟斷，「若他們以低價投標，即使會蝕本，令真正出口商被淘汰，日後可壟斷行業」，希望當局提高投標準則，例如需提交出口廢紙記錄、有香港回收網絡、自設打包工廠等。

劉耀成（中）早前申請回收基金，援助前線回收商及拾荒長者。（資料圖片 / 勞敏儀攝）

劉耀成嘆回收業「明天會更好，但今天都過唔到」

劉耀成早前透過回收基金申請3,000萬元，按廢紙回收量補貼前線回收商，計劃在今年九月中推出，吸引近200個回收廢紙舖及流動回收商參與，估計可維持六個月，目前僅能確保拾荒者每公斤廢紙可獲四毫。

劉嘆言補貼來得太遲，「明天會更好，但今天都過唔到」。他說，其廢紙出口訂單只去到下周二，估計內地批文最遲或要等到明年元旦後才批出，但由於明年農曆新年在一月底，擔心下一次出口廢紙到內地要等到春節後。他又指，雖然廢紙最多可存放20日，但若過後仍未有批文，估計仍要分流部分廢紙去東南亞，屆時只能「蝕做」。