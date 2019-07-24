【廢紙圍城】回收基金擬撥1500萬補貼回收商　冀直接幫助紙皮婆婆

香港廢紙價格經常受內地廢紙進口批文影響，每隔一兩個月，配額用完，內地一停收，回收價格就暴跌，「紙皮婆婆」和「紙皮伯伯」收入大減，回收意慾降低亦令市區衍生廢紙圍城慘況。 消息指，環保署擬透過回收基金撥款1,500萬元，按廢紙回收量補貼前線回收舖，藉此提高回收價，令前線拾荒者有動力繼續回收紙皮。據了解，每月至少回收20噸已達領取津貼金的門檻；若回收超過130噸廢紙，更可「攞盡」36,000元津貼上限，換言之每公斤廢紙補貼額為兩至五毫不等，補貼為期一年，料最快下月接受申請。 回收基金申請者、香港環保再造業可持續發展協會會長劉耀成透露，期望這筆津貼能維持前線回收商及拾荒者生計，令回收價格最少維持在每公斤四毫；又預料該筆金額在三至五個月內用盡，若效果良好會繼續申請。

每當內地進口廢紙配額用完，廢紙回收價格大跌，無人回收的廢紙堆積街頭。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

最快八月申請

中國內地正逐步收緊「洋垃圾」入境，冀於明年實現固體廢物零進口，包括廢紙，但本港被內地視為境外地區，與外國一樣廢紙需有批文才能入口。有回收業界估計今年內地廢紙進口限額只有約1,300萬噸，較去年大跌25%。

自今年農曆新年過後，本港紙類回收物料出口量持續下跌，在五月更跌至四萬噸。據了解，回收基金將撥款1,500萬元予香港環保再造業可持續發展協會，利用款項補貼「街舖」，即前線回收商。回收商再利用款項提高廢紙回收價，鼓勵前線拾荒者回收廢紙。津貼按回收量發放，門檻以20噸起跳，凡於一個月內回收20至130噸或以上廢紙，可獲津貼金額介乎10,000至36,000元。若將津貼平均計算，則每公斤補貼二毫至五毫不等。當回收商將廢紙交到出口商「磅重」時，可取得證明申請資助。據悉，回收基金諮詢委員會委員已得悉有關方案，料會通過，最快八月接受申請。

出口商與紙皮婆婆「唇亡齒寒」

面對廢紙回收價持續低迷，劉耀成承認上月申請回收基金下行業支援計劃最高1,500萬元的資助額，用作補貼前線回收商及拾荒者。他解釋，前線回收商與廢紙出口商有着「唇亡齒寒」關係，即使出口商不能直接從補助金獲利，但能確保有足夠回收量維持運作，也期望拾荒者能領取每公斤不少於四毫的回收金額。

申請者冀拾荒者每公斤廢紙至少獲四毫

劉耀成表示，全港有約800至1,000個廢紙回收商，估計有不少於250至300個回收商可從計劃獲得補貼，強調只要有商業登記證，非會員也同樣能參與；若反應太過踴躍，多出的回收商會被列入後補名單。他又說，去年本港廢紙出口量約80萬噸，則每月平均約七萬噸，由於申請有限，估計1,500萬元最多可用三至五個月；若效果理想及對行業有利，會計劃作新一輪申請。

在監管方面，劉說屆時會安排三至五人每日落區巡查，包括檢查參與回收商的重量磅是否準確、紙皮有否淋水增重、回收價會否過低等，以確保紙皮質量及避免前線拾荒者被欺壓。

劉耀成期望透過回收基金，支援前線回收商及拾荒者運作，直言有穩定廢紙回收量對出口商而言是「間接獲利」。（資料圖片 / 林若勤攝）

成立督導檢討委員會監察津貼去向

據了解，除了由出口商證明回收量，當局亦有意成立「督導檢討委員會」，識別有意申請資助的店舖，釐訂前線回收價。委員會料由學者、環保團體及回收業界組成，目前仍繼續邀請不同界別人士加入。劉耀成表示，預計至少有10名專業人士以義務性質加入委員會，監察協會的回收基金帳目、操作及定期開會匯報回收情況。

環保署回覆《香港01》表示，回收基金秘書處最近收到一項申請，擬制定及推行一個支援前線回收商計劃，以協助本地廢紙回收業發展及提升回收廢紙的質素，但有關申請正在處理中，詳情暫時未能公布。

前線拾荒者經常受波動的廢紙回收價格影響生計。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

環團倡趁機推動「不淋水運動」

關注拾荒者團體「拾平台」成員鄧永謙表示，去年公布的調查結果已反映，九成前線回收商希望政府以補貼形式協助其繼續運作，但當時未有政府部門理會；隨內地回收標準逐步提升，相信更進一步收窄回收商的生存空間。他認為，近月不少拾荒者每公斤紙皮僅能換來兩至三毫的收入，價格太低時寧願靠生果金維生，相信政府若能穩定前線回收價至每公斤至少四毫，對拾荒者是好事。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強也歡迎政府在過渡期推出措施，但需監督款項運用及趁機推動「不淋水運動」，提高廢紙回收質量。