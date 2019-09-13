廢紙回收補貼今接受申請　半月收百噸盡取2.4萬　業界嘆聊勝於無

廢紙有價，但價格常受波動，近月更跌至每公斤兩毫，觸發一輪回收舖結業潮。本港廢紙再造廠預計至2023年才投產，有回收業界早前透過回收基金申請3,000萬元，按廢紙回收量補貼前線回收商，每半個月至少回收10公噸廢紙，已符合申請最低門檻，津貼額介乎4,500元至24,000元，並把最低採購價定在每公斤五毫，避免拾荒長者被無理壓價。 有前線回收商及紙皮婆婆嘆言近月經歷最慘淡境況，津貼只是聊勝於無。有環團則認為面對紙價因批文問題不斷下跌，回收業處於生死存亡階段，計劃如同為業界「吊鹽水」，令部分廢紙不至於落入堆填區。

劉耀成（中）表示，希望透過回收基金援助前線回收商及拾荒長者。（勞敏儀攝）

不少拾荒長者靠執紙皮維生，但一身汗水及勞損近月只換不來一頓快餐錢。香港環保再造業可持續發展協會會長、項目統籌人劉耀成表示，透過回收基金下的行業支援計劃，申請兩個項目協助回收廢紙舖及流動回收商，提升回收質量和數量，期望3,000萬元可維持半年運作，若反應理想，最多只能維持兩、三個月。

以現金補貼前線回收商的訴求終能落實，今日開始接受申請，下月正式推行。只要參與計劃、持有效商業登記證及有至少一年回收廢紙經驗，達標即有獎金。津貼分五級發放，以「街舖」為例，只要在半個月內回收10公噸至100公噸或以上廢紙，可獲發5,000元至24,000元津貼，同時需遵守獨立委員會釐定的最低採購價。目前暫定為每公斤五毫，其後將每月檢視採購價，包括參考廢紙出口銷售價格。

回收廢紙舖 回收量（每半個月） 津貼額 10公噸至25公噸以下 $5,000 25公噸至40公噸以下 $9,000 40公噸至65公噸以下 $13,500 65公噸至100公噸以下 $18,000 100公噸或以上 $24,000 流動回收商 回收量（每半個月） 津貼額 10公噸至25公噸以下 $4,500 25公噸至40公噸以下 $8,000 40公噸至65公噸以下 $12,500 65公噸至100公噸以下 $16,500 100公噸或以上 $22,000 資料來源：香港環保再造業可持續發展協會

黃姐嘆言，每公斤紙皮五毫不理想，但無奈接受。（勞敏儀攝）

紙皮婆婆日薪跌破15元

上水區「紙皮婆婆」黃姐近月日薪跌至不足15元，無奈地說「跌到兩毫都執啦，少咗人執，我咪執多啲囉，一毫子就唔執喇」。她期望「業界公平啲，價錢唔好差太遠，執得咁辛苦」，但呻言「（每公斤）五毫子都唔理想，好過無」。

有荃灣回收舖員工認為計劃只是聊勝於無，解釋指目前每公斤紙皮是兩毫，平均每半個月的回收量約70公噸，參與計劃可領取1.8萬元津貼，則每公斤紙皮獲補貼約兩毫六，但若要支付拾荒者每公斤紙皮五毫，認為對街舖幫助不大；另有回收舖員工認為紙價低迷及利潤少，最終受惠的只是拾荒者。

不少長者靠拾紙皮維持生計。（資料圖片 / 羅君豪攝）

違規者不獲發津貼

為提升項目透明度及制度化，前線回收商須透過手機程式記錄廢紙回收量、在店舖當眼處貼出標示表明是計劃參與者及該月廢紙回收價；另委派六名全職員工定期到各區巡查參加者有否違規、廢紙有否「淋水」、「呃秤 」等，一旦被發現違規，有機會無法領取該半個月的津貼。

至於負責監察的獨立委員會，有九名環團代表、大學教授、工商界及社區組織代表等參與，職能包括制定資助撥款機制、監察計劃是否妥善執行，確保款項用得其所。委員之一、綠惜地球倡議總監朱漢強形容，該項目猶如為廢紙回收業「吊鹽水」，令部分廢紙不至於落入堆填區，皆因紙價因批文問題不斷下跌，令回收業處於生死存亡階段，若拾荒者連執紙動力也欠奉，屆時打「強心針」也無補於事。

劉耀成嘆言，本港廢紙出口商面對進口內地的廢紙批文遲遲未批及數量持續下降、內地明年第四季更全面禁止所有廢品入口等苦況，若香港仍繼續被視為境外地區，紙價只跌不升，期望「大灣區概念」能盡早延伸至本港回收業。

項目副統籌人葉文琪（左）表示，希望兩個項目起示範作用，令當局反思未來回收政策。（勞敏儀攝）

環保署回覆《香港01》表示，獲批項目是按前線回收商的規模及運作能力資助其部分營運成本，如租金、運輸、人工等，而非按噸資助，並透過項目間接支援前線回收人員及拾荒者，任何廢紙回收商（包括非獲批項目機構的商會會員）都可以申請資助，獲批項目機構估計本港目前有約400至500個街角店及流動回收商有資格申請。