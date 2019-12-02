【逃犯修例】撐反修例印傭簽證逾期遭關押一月　消息：已遞解出境

曾表態支持反修例示威者、在港工作十年的印尼家庭傭工Yuli Riswati，因工作簽證逾期無續期，被入境處上門拘捕，至今遭拘留28天。據悉，Yuli已被遞解出境，並已返抵印尼。

30名人今早到入境事務大樓促釋放Yuli

Yuli除了在港任職印傭外，亦業餘寫作，包括曾投稿於被射傷右眼的印尼女記者工作的印尼文媒體「SUARA」，去年更獲得台灣移民工文學獎優選獎，過去她曾亦接受傳媒訪問，表態支持反修例運動的示威者。

一群署名為「Yuli朋友組成的支援組」昨（1日）發出聲明指，入境處以Yuli 忘記續期工作簽證為由，於9月上門拘捕Yuli，後來又將她拘留在青山灣入境事務中心，已被扣留28日，日後有可能被遞解出境。聲明批評，有關行動是政治打壓，又指入境處無視Yuli與其僱主的僱傭合約，踐踏了Yuli的工作權和其僱主聘用她的權利。逾30名支援組成員今日前往灣仔入境事務大樓聲援及進行抗議，要求釋放Yuli。

據了解，Yuli已被遞解出境。支援組發言人今晚（2日）亦證實，Yuli已返抵印尼。

入境處昨接受查詢時表示，不評論個別個案，但稱處理每宗個案時，入境處均會以不偏不倚、公平公正的態度處理。