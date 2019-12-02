工展會下周二維園開鑼　推「一蚊米」、廚具買一送一等優惠

反修例風波引起的示威活動不斷，第54屆工展會並未受影響，下周二（10日）起在維園照常舉行，一連22日，開檔至除夕。今屆工展會將有700個攤檔，大會一如既往推出多項優惠，包括「1蚊米」及三折電子產品等；場內亦設有抽獎活動，單份禮物價值高達港幣$7,000元。 另外，今屆工展會鼓勵電子付款，入場人士凡經轉數快（FPS）或Mastercard拍卡支付帳項，消費滿港幣100元，即可享有港幣10元的減費優惠；微信支付（WeChat Pay）於指定門店消費滿港幣200元，即減港幣20元。

第54屆工展會於12月10至31日假銅鑼灣維園舉行。(資料圖片／李澤彤攝)

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第54屆工展會於12月10至31日假銅鑼灣維園舉行。全場700個攤位分佈在10個主題特色區，包括「香港名牌廣場區」、「食品飲料區」、「糧油麵食區」、「蔘茸海味湯料區」、「美容保健區」、「服飾精品區」、「生活家居區」、「美食廣場」、「社企區」及「推廣區」。

1蚊金鳳香米 鍋具套裝買一送一

大會將於不同時段推出各式優惠，吸引市民消費。於12月10日至15日期間，大部分產品將低於市價3折出售，其中金鳳泰國頂級香米福袋將以1元出售，每日限量20包；飛利浦無線藍牙音箱及Maxcare 可折疊脈衝腳墊以將低於3折價錢出售，同樣每日限售20份。全期22日展期，南北行澳洲鮑魚福袋將以低於半價發售，每日限量60份。除此之外，每天下午5時後，指定產品將「買一送一」，當中包括Marigold麥飯石鍋具套裝、Diverxu 西班牙白豬火腿及G&L 至尊魚子全效面霜。

另外，大會將透過抽獎活動和有獎遊戲，送出總值超過港幣380萬元的禮物。其中「同慶廠商會85周年」日日大抽獎將每天抽出3位幸運兒，贏取高達港幣7,000元的獎品。入場人士追蹤「香港工展會」其中兩個社交平台（如Facebook、 Instagram 及Wechat），分享或轉載貼文後，便可換取禮品一份。入場人士消費滿港幣300元，可以優惠價換購不同的產品，包括家電、旅行用品及個人用品等。

轉數快、Mastercard、微信支付 可享折扣優惠

今屆工展會亦是各大電子支付服務供應商決戰場地，顧客憑Mastercard、轉數快、支付寶及微信支付（WeChat Pay），即享折扣優惠。入場人士凡經轉數快（FPS）或Mastercard拍卡支付帳項，消費滿港幣100元，即可享有港幣10元的減費優惠；凡以微信支付於指定門店消費滿港幣200元，即減港幣20元；在餐飲攤擋消費滿港幣50元，即減港幣5元。

除了上述優惠，工展會亦一如以往舉辦連場比賽活動，包括「工展會小姐選舉」及「工展KOL選舉」等。