【工展會】商戶「大嘥鬼」棄未用餐具　拾荒婦執已開豆瓣醬露笑顏

工展會在今日（7日）晚上8時結束，場內垃圾如往年般堆積如山，即使主辦單位簽署減廢約章，但參展商依舊大量派發即棄餐具，牙籤、木羹、紙杯等隨地可見，有參展商為快捷處理剩餘物資，索性把一整疊塑膠包裝袋、一盒塑膠茶餅架等棄於垃圾桶。 展商無視大會要求做「大嘥鬼」，但場內有拾荒婆婆卻因在垃圾堆中拾獲4盒白飯、半桶已開封的豆瓣醬而露笑顏，「可以留返聽日食！」

工展會愈夜愈熱鬧，不少市民享用美食後，把即棄餐具遺留在檯上。（勞敏儀攝）

工展會內設有一般垃圾桶及三色回收桶，大會也在廣播中呼籲商戶把廢物分類回收，但廢物回收情況並不理想。

場內愈夜愈熱鬧，近美食區更擠擁得水洩不通，皆因商戶為清貨紛紛「劈價」促銷。《香港01》記者在夜晚視察時發現，不少食客享用美食後，便把餐具、食物器皿遺留在檯上，或直接棄置在地上，懶理幾步之遙的垃圾桶存在。一般垃圾桶內的垃圾也堆積如山，有清潔工抱怨「開工就已經要清5大包，啲人飲完食完就丟，好多垃圾啊！」

茶葉商完場即棄未開封物資

不少攤檔推出試飲試食環節，有售賣紐西蘭田園蜂蜜的商戶以膠羹拌少許蜂蜜給市民一嚐滋味，但一日所用的膠羹數以百計，店員說「呢啲冇人收啊，得紙皮有人收，用完咪當垃圾丟囉！」其他商戶也使用大量即棄餐具，大量小紙杯用膠袋裝好，最後還是直接丟到普通垃圾桶內。

記者還發現，有售賣茶葉的商戶把一整包未開封的塑膠包裝袋、一大盒塑膠茶餅架、一大疊產品簡介宣傳單張棄於垃圾桶，一部塑膠袋手壓封口機也同樣被視為垃圾。有經過市民嘆言「好嘥啊」，並討論如何將其循環再用。此外，有食物攤檔商戶也棄丟用作抽油煙的電風扇，店員指「裡面全部都係油污，好難清，帶唔走喇！」

+ 2

拾荒婦垃圾堆中「尋寶」

在另一邊廂，有一位婆婆背著兩個環保袋，在垃圾堆旁「尋寶」。她剛拾獲大半桶豆瓣醬，笑言「我倒咗面嗰層喇！」並問記者「呢個醬係咩嘢？好唔好食？」其後她發現有一個鮑魚罐頭，打開才發現只剩下鮑魚汁，空歡喜一場。記者走了一個圈後，又發現婆婆在垃圾堆中執棄置飯盒，並堅持說「呢啲飯乾淨㗎！返去洗一洗，加啲水煲，新鮮飯咁！」她又向記者展示其「戰利品」，如小包裝砂糖、未開封的礦泉水、空罐等，甚有滿足感。但與場內「大嘥鬼」的做法，形成強烈對比，令人心酸。

這半桶豆瓣醬，是婆婆的戰利品之一。（勞敏儀攝）

環保署在2017年推出無約束力的「大型活動減廢指南」，引導主辦單位加強減廢回收，當中工展會為落實減廢約章的大型活動之一。根據「指南」，活動結束後，主辦單位應妥善處理收集所得的資源，並按類別作重用、捐贈或循環再造。

齊惜褔今年在工展會收集到超過1000公斤廚餘，用來製作有機肥料。（勞敏儀攝）

機構齊惜褔今年再與大會合作，在工展會出口位置擺攤，收集場內廚餘，並即場製成有機肥料，以5元一份售予有需要市民，例如可用作盆栽肥料，過去每日可售出十多份，剩餘肥料日後會送予有機農夫。齊惜褔項目主任何偉倫表示，今年收到超過1000公斤廚餘，回收量較去年多，反映商戶回收意識提升。他指，「只要人食到嘅都可以變成有機肥料」，但商戶無瑕處理廚餘，當中夾雜膠袋、汽水罐、骨頭等，需靠義工即場再分類。

↓↓↓工展會垃圾回收情況↓↓↓