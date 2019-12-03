【逃犯條例】明愛專上學院畢業生抗議取消畢業禮　校方：明年補辦

反修例風波下多間大專院校取消或延遲畢業典禮，其中明愛專上學院於11月29日宣布，不會於今日（3日）舉行畢業禮，及後改稱會盡力於明年2月10日舉行畢業禮。有應屆畢業生今日到學院請願，批評校方「獨行獨斷」，從未就畢業禮事宜諮詢學生，促請校方承諾保證明年2月10日的畢業禮如期舉行。 常務副校長余嬋雲到校門外接受請願信，強調並非不舉行畢業禮，而是「未能如期舉行」。她承諾，會在明年2月10日舉辦畢業禮，又希望同學與校方一起合作。

明愛專上學院於11月29日宣布，不會如期於今日（3日）舉行畢業禮，及後改稱會盡力於明年2月10日舉行畢業禮。（鄺曉斌攝）

約20名應屆畢業生今日到明愛專上學院外請願「和你grad」，批評校方單方面取消畢業禮是「獨行獨斷」，決定草率，從未就畢業禮事宜諮詢學生，罔顧學生感受。

請願畢業生提出四項訴求，包括促請校方承諾保證明年2月10日的畢業禮如期舉行；提供租借畢業袍的相關詳情；解釋何謂「社會不明朗」而取消畢業禮；以及要求全面落實校政諮詢制度，加強師生共治校園。

請願學生要求校方於明年1月10日或之前，向應屆畢業生及家長公布具體安排。（鄺曉斌攝）

請願學生要求校方於明年1月10日或之前，向應屆畢業生及家長作具體安排。行動發起人之一黎汶洛表示，希望校方正視和落實明年2月10日的畢業禮安排，若仍未有確實安排，學生的行動將會升級。

學院常務副校長余嬋雲及後到校門外接收請願信，她表示，一向尊重莊嚴畢業禮，校方承諾將於2月10日舉行，不會取消畢業禮，又希望同學與校方一起合作。她又指，並非不會舉行畢業禮，而是「未能如期舉行」，其目的是為學生安全，給家長、老師一個良好安排，「唔係求其搞一個畢業典禮。」

有學生質疑余嬋雲，稱完全未能看見校方展現尊重及回應學生，批評從來沒有諮詢過應屆畢業生，校方如何展現溝通誠意，又指有校務處職員未能解答學生就畢業禮的疑問兼態度惡劣。黎汶洛則表示，希望校方發出公開信、電郵，向學生重申其承諾。

余嬋雲表示已明白上述訴求，她將作跟進，請願學生其後和平散去。