【逃犯條例】明愛專上畢業禮突延期明年初　學生質疑校方政治決定

各大專院校相繼舉行畢業禮，不過，原定於下月三日舉辦的明愛專上學院畢業禮卻突然延期，據了解，校方計劃順延至明年初舉行，但日子尚未定實。應屆畢業生發起聯署，質疑押後或取消本年度畢業典禮的做法是製造社會恐慌，強烈要求如期舉行，截止今早有88人聯署。 明愛回覆查詢指，校方從未致函畢業生有關畢業禮的安排，詳情待落實後公佈。

往年明愛專上學院舉行畢業禮期間，有部份畢業生舉「紙牌」以表達意見。（資料圖片）

根據明愛內聯網系統，明愛專上學院畢業禮原定於下月三日舉行，消息指，校方計劃順延至明年初舉行，但日子尚未定實。翻查資料，最近四年明愛畢業禮均於11月或12初舉行，2014年度畢業禮則於2015年2月舉行。

在明愛修讀社會科學社會工作學士的四年級生黎汶洛表示，據各班級代表了解，明愛專上學院學生事務處、註冊處等部門，多次傳出押後或取消本年度的畢業典禮，但校方未有解釋原因。

天主教香港教區主教楊鳴章於今年一月初逝世，目前接任人選誰屬，仍未有安排。黎估計，這個是校方延期或取消畢業禮原因之一，因每年畢業典禮主教均會擔任嘉賓，或正思量由誰人主持，不過他認為，不一定有等到新主教上任才能舉行畢業禮，「成個教會咁大，無理由冇其他人可以主持」。

他表示，不知悉是校董會或教會決定，但認為政治考量多於「等埋新主教」問題。他指，校內有玻璃的地方，超過一半以貼滿文宣，認為校方未有足夠時間「清洗太平地」，故以「公眾安全」為由，將畢業禮改期或取消，希望避免令出席的嘉賓尷尬，但效果卻是製造社會恐慌。他促請校方交代，同時畢業禮應如期舉行。

明愛學院內聯網校曆表可見，該校原定在12月3日舉行畢業禮。（受訪者提供）

【聯署聲明 : 拒絕製造社會恐慌 強烈要求如期舉行明愛畢業禮】



*** 總聯署人數：88人 (更新至 2019年11月6日 上午9時30分) ***

致 天主教香港教區宗座署理湯漢樞機

天主教教育事務處（教育事務主教代表）

香港天主教教育委員會

香港天主教教區學校聯會

明愛專上學院校董會

明愛專上學院校務會

明愛專上學院學生事務處

明愛專上學院註冊處

鑒於明愛專上學院學生事務處、註冊處等部門，多次傳出押後或取消本年度的畢業典禮，本屆畢業生表示極度關注及質疑其背後動機。

拒絕以「公眾安全」為由 押後或取消畢業典禮

反修例風波持續至今，天主教香港教區已押後或取消不少宗教、慈善等活動，如明愛賣物會。明愛專上學院是一所由天主教學校，應以福音精神、天主教教理、教會社會訓導原則作為基礎，持守正義；而非以「公眾安全」 為由，押後或取消畢業典禮，間接製造白色恐慌，怪罪於參與反修例運動之人士。

參考宗座署理湯漢樞機家書 重建正常生活步伐

正當湯漢樞機呼籲政府真正聽取香港市民的聲音時，亦懇請明愛專上學院校董會、校務會等管理層，細心聆聽畢業生之訴求，並與我們攜手一起重建正常生活步伐，切勿牽頭製造不必要的社會恐慌。在2019年10月12日，天主教香港教區宗座署理湯漢樞機發表家書中提及「我眼見青少年因目前社會事件引起焦慮與不安，實在感到心痛，因為他們不單是我們的將來，亦是我們的今天。現在的社會事件使他們迷茫失望，如何幫助他們走出困局，這確是社會各界包括政府當局責無旁貸的急務。我在此亦呼籲政府真正聽取香港市民的聲音，執法者在法律賦與他們的權限要以良知執法和守法，好能重建市民對他們的信任和敬仰。 」

履行教會教育使命 重視明辨是非的智慧

天主教教育事務處的願景和使命提及「我們必須特別重視那使人明辨是非善惡的智慧，勝過其他方面的知識 ; 誠實的美德要求我們講真話，並付諸實行，即使要為此付出重大的犧牲代價亦在所不辭。」真正明辨是非的智慧，是靠天父的恩賜，我們的獨立思考而來的；倘若我們道聽塗說，相信青年是「曱甴」、懷疑明愛專上學院的連儂牆使贊助人「尷尬」。但事實上，如何證明那些青年是「曱甴」，而教會學校又是否合適以「曱甴」形容青年呢？幸好的是，現時明愛專上學院管理層沒有人以「曱甴」來標籤學生，但恐怕高層的沉默、押後或取消畢業典禮，是另類的「社會標籤」，而配合某權力人士的利益。請明愛專上學院的高層們，重溫天主教教育使命吧。天主教學校矢志延續天主教會對教育的貢獻，故須維護下列核心價值，以及將有關價值傳授給青少年，為他們日後立身處世作準備，並以此作為學校的願景與使命，節錄如下：「校方意識到教育是靠多方相關人士共同努力才會成功，遂要堅持經得起時間考驗的做法，就是尊重不同背景的學校持份者，並與他們合作，以完成學校願景與使命」。

訴求如下：

1. 我們強烈要求如期舉行2019年12月3日的畢業禮。

2. 我們反對任何形式的藉口，故意延期或取消畢業典禮。

3. 校方承諾不會牽頭製造社會恐慌，並履行教會教育使命。

歷屆畢業生們上

2019年11月5日

抄送至：

明愛專上學院贊助人廖湯慧靄女士

明愛專上學院贊助人湯羅鳯賢女士

及其 明愛專上學院善長金榜贊助名單

條款及細則：

1.1 聯署人士是自願提供聯署資料。

1.2 聯署名單及相關資料，將不遲於2020年 2月15日或之前刪除。

1.3 相關聯署資料，只用於此聯署聲明之用途，聯署發起人及管理員不會付上任何法律責任。

