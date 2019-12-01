【逃犯條例】明愛專上學院畢業生擬抗議取消畢業禮　校方改明年辦

反修例風波持續下，多間大專院校取消畢業典禮，上周五（29日）明愛專上學院亦公布不會舉行畢業禮。學院應屆畢業生今日（1日）就此表示遺憾及憤慨，批評校方取消前未經諮詢，故計劃在原定的畢業禮日期，即周二（3日）於明愛白英奇專業學校校門外發起「和你Grad」請願。 在畢業生表示會請願後，校方今日下午表示，明白畢業禮對學生及其家人相當重要，會盡力於明年2月10日，舉行畢行典禮。

去年明愛專上學院舉行畢業禮期間，有部份畢業生舉「紙牌」表達意見。（資料圖片）

原定本周二舉行

明愛專上學院應屆畢業生昨日向傳媒發採訪通知，指校方未經諮詢持份者下，決定取消原定本周二（3日）的畢業禮，畢業生就此感遺憾及憤慨，家人未能參與期待已久的畢業禮。

畢業生表示，經商討後，決定於原定的畢業禮當日，在校門前發起「和你Grad」請願，要求校方舉行正式的、官方式的畢業典禮；解釋何為「社會不明朗」而取消畢業禮；以及全面落實校政諮詢制度。畢業生續指，會一同與同學、家長、舊生和教友會參與行動，除了讀出宣言，亦會遞交請願信予校長。

畢業生發出採訪通知後，明愛專上學院表示，明白畢業禮對畢業生及其家人相當重要，校方會盡力於明年2月10日再舉行畢業禮。